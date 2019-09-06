Все теплые автобусные остановки в Благовещенске уберут

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Все теплые автобусные павильоны, работающие в настоящее время в Благовещенске, будут убраны. Решение об этом принято в связи с массой проблем, которые доставляли такие павильоны.

«В настоящее время в Благовещенске пять теплых автобусных павильонов. За то время, что они находятся в городе, за период эксплуатации, не раз были нарекания со стороны горожан о том, что, к сожалению, там селятся граждане без постоянного места жительства. Также неоднократно там и хулиганили: били стекла, двери, ломали имущество. По данным фактам работает полиция, но возле каждой остановки патруль не поставишь. По большому счету, горожане ими по назначению практически не пользовались – ни в зимнее, ни в летнее время года. Поэтому было принято решение их заменить на автобусные павильоны открытого типа», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска.

Уточняется, что павильоны взамен теплых будут иметь современный дизайн и удобными для жителей города.