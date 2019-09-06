Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:52 5

Все теплые автобусные остановки в Благовещенске уберут

Все теплые автобусные остановки в Благовещенске уберут
Фото: Амур.инфо

Все теплые автобусные павильоны, работающие в настоящее время в Благовещенске, будут убраны. Решение об этом принято в связи с массой проблем, которые доставляли такие павильоны.

«В настоящее время в Благовещенске пять теплых автобусных павильонов. За то время, что они находятся в городе, за период эксплуатации, не раз были нарекания со стороны горожан о том, что, к сожалению, там селятся граждане без постоянного места жительства. Также неоднократно там и хулиганили: били стекла, двери, ломали имущество. По данным фактам работает полиция, но возле каждой остановки патруль не поставишь. По большому счету, горожане ими по назначению практически не пользовались – ни в зимнее, ни в летнее время года. Поэтому было принято решение их заменить на автобусные павильоны открытого типа», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска.

Уточняется, что павильоны взамен теплых будут иметь современный дизайн и удобными для жителей города.

Просмотров всего: 320

#транспорт

распечатать


Происшествия 3

Амурчанин нажил проблем, повредив служебный автомобиль
Происшествия 1

Ущерб от вмешательства амурчан в работу Забайкальской магистрали превысил миллион рублей
Власть

Владимир Путин на ВЭФ открыл новый терминал аэропорта Хабаровска
Общество 2

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Тул

    Тул
    7 минут назад

    )))))))))) вау. офигеть. осенило кого-то. лучше бы старые остановки отремонтировали на деньги, что вкинули тогда в эти остановки. но увы. кто то на этих остановках бабосиков помаял

  • Терраформер

    Терраформер
    7 минут назад

    А на скамейках можно сидеть и пиго бухать. Мож и скамейки с остановок выкопать.

    Палку поставить - "ОСТАНОВКА ТУТ!!!" а заодно социальную рекламу запустить - "ХОДИТЕ ПЕШКОМ"

    PS^ а у зелёно-банка крытые с банкоматами на остановках стоят - и ничё, всё путём.

  • inoy

    inoy
    4 минуты назад

    деньги на ветер!!! очередной просчет, жаль конечно, что нет культуры в этом плане в городе, но это было предсказуемо!!!!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 минуты назад

    Так о возникновении этих проблем (бомжи-вандалы) и говорил народ перед их установкой. Теперь поставьте павильоны с бесплатным WI-FI и розетками, чтобы нуждающийся смог подзарядить телефон. Будете дальше эксперементировать?

  • Oldlord

    Oldlord
    28 секунд назад



    ~~ павильоны взамен теплых будут иметь современный дизайн и удобными для жителей города



    Хотелось бы посмотреть!

    А вот если бы городская власть на работу вместе с горожанами на автобусах ездила добиралась...

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь