Врачи перепутали опухоль с запором и погубили ребенка

В течение трех недель Эйлиш Фланаган (Eilish Flanagan) водила дочь в больницу к разным врачам, так как ребенок постоянно жаловался на боли в животе. Каждый раз доктора утверждали, что у пациентки обычный запор и не стоит поднимать панику.

«Я чувствовала, что у нее более серьезные проблемы. Боли возникали в разных частях ее тела, но медики ни разу ее не обследовали», – рассказала женщина.

Мать не успокаивалась, и почти через месяц врачи обнаружили у ребенка редкую герминогенную опухоль. «У нее была огромная опухоль в печени, которая перекрывала кишечник. Мы понимали, что находимся в безвыходной ситуации», – цитирует «Лента.ру» мать девочки. Доктора предупредили, что лечение не спасет девочку, поскольку болезнь была выявлена слишком поздно. Ребенка осмотрели последний раз и отправили домой.

7 июля Аоифа внезапно скончалась на руках у безутешной Фланаган. У ребенка остановилось сердце.

После смерти дочери Аоифа открывает первую в Великобритании благотворительную организацию по борьбе с герминогенными опухолями, цель которой рассказать людям о симптомах, диагностике и последствиях редкой и смертельно опасной болезни.

Ранее АИ «Амур.инфо» сообщало о трагическом случае, когда врачи перепутали перелом бедра с растяжением. Женщина скончалась на операционном столе.