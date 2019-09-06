Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:35 0

Врачи перепутали опухоль с запором и погубили ребенка

Врачи перепутали опухоль с запором и погубили ребенка
Фото: Darko Stojanovic с сайта Pixabay

В течение трех недель Эйлиш Фланаган (Eilish Flanagan) водила дочь в больницу к разным врачам, так как ребенок постоянно жаловался на боли в животе. Каждый раз доктора утверждали, что у пациентки обычный запор и не стоит поднимать панику.

«Я чувствовала, что у нее более серьезные проблемы. Боли возникали в разных частях ее тела, но медики ни разу ее не обследовали», – рассказала женщина.

Мать не успокаивалась, и почти через месяц врачи обнаружили у ребенка редкую герминогенную опухоль. «У нее была огромная опухоль в печени, которая перекрывала кишечник. Мы понимали, что находимся в безвыходной ситуации», – цитирует «Лента.ру» мать девочки. Доктора предупредили, что лечение не спасет девочку, поскольку болезнь была выявлена слишком поздно. Ребенка осмотрели последний раз и отправили домой.

7 июля Аоифа внезапно скончалась на руках у безутешной Фланаган. У ребенка остановилось сердце.

После смерти дочери Аоифа открывает первую в Великобритании благотворительную организацию по борьбе с герминогенными опухолями, цель которой рассказать людям о симптомах, диагностике и последствиях редкой и смертельно опасной болезни.

Ранее АИ «Амур.инфо» сообщало о трагическом случае, когда врачи перепутали перелом бедра с растяжением. Женщина скончалась на операционном столе.

Просмотров всего: 163

#дети #здоровье #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске осудили мужчину, который избил человека замком
Происшествия 3

Амурчанин нажил проблем, повредив служебный автомобиль
Происшествия 1

Ущерб от вмешательства амурчан в работу Забайкальской магистрали превысил миллион рублей
Общество

Василий Орлов подписал с РЖД соглашение для повышения качества и доступности медпомощи амурчанам
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь