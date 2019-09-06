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6сентября
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сегодня, 11:27 1

Стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика

Стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
Фото: Амур.инфо

Объекты второй очереди космодрома Восточный в Амурской области – старт под «Ангару», командный пункт и топливохранилище – строятся с опережением графика на месяц. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«На космодроме в рамках второй очереди начато возведение командного пункта, на данный момент под него вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание. Кроме того, возводится хранилище топлива, там уже идет формирование лож под цистерны», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что «примерное опережение согласованного с Роскосмосом плана-графика строительства этих объектов и самого стартового стола составляет сегодня около месяца». «Это важный резерв на непредвиденный случай», – добавил источник. Собеседник также отметил, что все работы генподрядчик строительства – ПСО «Казань» – выполняет только своими техникой и рабочими.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс было начато в июне этого года. Строительство второй очереди должно завершится к 2023 году, первый пуск «Анагры» с нового старта должен быть выполнен в 2023 году.

Ранее на Восточном были построены объекты первой очереди – старт под ракеты серии «Союз-2» и соответствующая инфраструктура. С апреля 2016 года, с первого старта, выполнено пять запусков «Союзов».

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    арестов нет, значит кто-то не успевает)))

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