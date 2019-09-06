Стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика

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«На космодроме в рамках второй очереди начато возведение командного пункта, на данный момент под него вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание. Кроме того, возводится хранилище топлива, там уже идет формирование лож под цистерны», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что «примерное опережение согласованного с Роскосмосом плана-графика строительства этих объектов и самого стартового стола составляет сегодня около месяца». «Это важный резерв на непредвиденный случай», – добавил источник. Собеседник также отметил, что все работы генподрядчик строительства – ПСО «Казань» – выполняет только своими техникой и рабочими.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс было начато в июне этого года. Строительство второй очереди должно завершится к 2023 году, первый пуск «Анагры» с нового старта должен быть выполнен в 2023 году.

Ранее на Восточном были построены объекты первой очереди – старт под ракеты серии «Союз-2» и соответствующая инфраструктура. С апреля 2016 года, с первого старта, выполнено пять запусков «Союзов».