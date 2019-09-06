В Благовещенске осудили мужчину, который избил человека замком

В Амурской области вынесли приговор благовещенцу, который умышленно пробил голову мужчине навесным замком. Все началось с конфликта в строительном вагончике на территории базы по улице Ленина, в ноябре 2018 года.

Там сначала произошла словесная перепалка между тремя мужчинами из-за случившейся ранее драки. Затем они вышли из вагончика, а один из них снял с ворот гаража навесной замок и ударил своего оппонента. Тот упал, а нападавший переключился на другого, которого ударил по голове этим замком не менее пяти раз. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломом теменной кости и другие травмы.

Нападавший был пьян. На суде свою вину он признать отказался. Однако доказательств против него было достаточно, чтобы признать мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

При назначении наказания смягчающим обстоятельством стало наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал нахождение его в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок один год 9 девять месяцев 14 четырнадцать дней.