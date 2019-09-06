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6сентября
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сегодня, 11:00 3

Амурчанин нажил проблем, повредив служебный автомобиль

Амурчанин нажил проблем, повредив служебный автомобиль
Фото: pixabay.com

Житель Приамурья столкнулся с проблемами после того, как совершил ДТП и повредил служебный автомобиль. Он должен был возмещать причиненный ущерб, но отказался делать это. Тогда мужчина попал в поле зрения судебных приставов.

В Белогорский городской суд обратился представитель одного из частных охранных агентств. Он подал иск о взыскании ущерба к гражданину. Гражданин работал в организации охранником-водителем группы быстрого реагирования. В один из выездов он совершил ДТП, управляя служебной машиной. В результате аварии транспорт получил повреждения. В связи с ремонтом авто организация понесла расходы в размере более 94 тысяч рублей.

Гражданином была дана расписка, в соответствии с которой тот обязался возместить причиненный ущерб. В дальнейшем работник уволился по собственной инициативе, написав гарантийное письмо о поэтапном возмещении ущерба. Он должен был ежемесячно выплачивать 10 тысяч рублей до полного погашения задолженности. Однако в дальнейшем должник отказался от своих обещаний, ущерб не возмещал.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, суд удовлетворил требования истца, постановил взыскать с ответчика деньги в счет возмещения ущерба. Исполнительный лист передали в межрайонный отдел судебных приставов по Белогорску и Белогорскому району.

В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, о чем его уведомили. В связи с неисполнением решения суда в срок к должнику приняли «комплекс мер принудительного характера». Речь о вынесении постановления в отношении машины должника о запрете проведения регистрационных действий. На банковские счета гражданина наложили арест. Также при явке на прием судебный пристав арестовал телефон мужчины.

Осознавая, что в последующем могут последовать аресты и другого имущества, в том числе автомобиля, должник в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а где ОСАГО??? почему он сам должен возмещать? или такой транспорт не страхуют? или владелец экономит? или водитель пьяный был? как-то не складно или не всё написано

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Так он же сам свой авто повредил, никто не виноват. ОСАГО здесь не причем. Ну а по КАСКО много машин страхуют?

  • brutal-death

    brutal-death
    43 минуты назад

    что то по моему производству тишина. показушные статейки поднадоели честно говоря))) нифига приставы не работают, особенно ОСП №3 по Благовещенску.

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