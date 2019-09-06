В Амурской области специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию

В Приамурье продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения. Для дезинфекции территорий задействованы военные – 60 человек, а также 23 единицы техники.

Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию 10 населенных пунктов в Амурской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВВО провели дезинфекционную обработку дорог и частных подворий в десяти селах Амурской области.

Начиная с субботы, 31 августа, проведены работы в селах Крестовоздвиженка, Раздольное, Гродеково, Каникурган, Заречное, Владимировка, Грибское, Волково, Дроново и Передовое.

Работы осуществляются при помощи машин специальной обработки АРС-14 и его модернизированной версии -АРС-14КМ.

Мероприятия проводятся по заявке от губернатора региона для предотвращения распространения инфекций и вирусов после сложной паводковой ситуации в регионе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Ранее, в августе, сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Восточного военного округа провели дезинфекцию домов и придворовых территорий, пострадавших от паводков в Белогорске и Мазановском районе Амурской области. Работы велись в населенных пунктах Мазаново, Угловое, Белоярово, Красноярово, Молчаново, Новокиевский Увал, Практичи и Путятино.