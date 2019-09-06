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6сентября
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сегодня, 10:35 5

Они впивались в мясо и в кишки: в Зее выловили рыбу с паразитами (видео)

Они впивались в мясо и в кишки: в Зее выловили рыбу с паразитами (видео)
Фото: Амур.инфо

Амурчане выловили в Зее рыбу с неприятным сюрпризом, о котором они узнали, когда решили ее приготовить. Разделывая пойманную плотву, рыбаки обнаружили паразитов, которые вцепились в мясо и внутренности рыбы.

Об этом Амур.инфо рассказала благовещенка Ольга. Она пояснила, что, скорее всего, по ее мнению, это вошь-пожиратель языка.

«Рыбу поймали в селе Новопетровка, как в Свободный ехать, примерно на полпути. Когда вечером дома начали ее разделывать, то внутри увидели два таких существа: один побольше, другой поменьше. Они впивались в мясо и в кишки, сидели на них. Отправили видео знакомым, те нашли в интернете название этих существ. Мы почитали и поняли, что это вошь-пожиратель языка. Рыбу боюсь есть. Судя по всему, для наших краев это очень редкое явление», – рассказала она.

Пугающую находку информагентству прокомментировал начальник организации научной деятельности Научно-образовательного центра комплексных исследований БГПУ Роман Подолько. Биолог пояснил, что это не вошь-пожиратель языка, а аргулюс – пресноводный паразитический рачок. В Амурской области он достаточно распространен. Аргулюс портит товарный вид рыбы, для людей он безопасен.

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#животные

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...обычное явление...новость с родни "одна дамочка увидела удода"...)))

  • mm_Игорь

    mm_Игорь
    57 минут назад

    при разделке плотвы... в Амурской области общеупотребительное название -Чебак..

  • Вобагов

    Вобагов
    42 минуты назад

    "ОНИ ВПИВАЛИСЬ В МЯСО И В КИШКИ", да, депутаты и правительство, они такие....

  • inoy

    inoy
    29 минут назад

    а где пометка 16+, психику детей это может травмировать ( они впивались в кишки часть 1)))))

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    На шару Оленька ещё и раков поймала. )

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