Они впивались в мясо и в кишки: в Зее выловили рыбу с паразитами (видео)

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Амурчане выловили в Зее рыбу с неприятным сюрпризом, о котором они узнали, когда решили ее приготовить. Разделывая пойманную плотву, рыбаки обнаружили паразитов, которые вцепились в мясо и внутренности рыбы.

Об этом Амур.инфо рассказала благовещенка Ольга. Она пояснила, что, скорее всего, по ее мнению, это вошь-пожиратель языка.

«Рыбу поймали в селе Новопетровка, как в Свободный ехать, примерно на полпути. Когда вечером дома начали ее разделывать, то внутри увидели два таких существа: один побольше, другой поменьше. Они впивались в мясо и в кишки, сидели на них. Отправили видео знакомым, те нашли в интернете название этих существ. Мы почитали и поняли, что это вошь-пожиратель языка. Рыбу боюсь есть. Судя по всему, для наших краев это очень редкое явление», – рассказала она.

Пугающую находку информагентству прокомментировал начальник организации научной деятельности Научно-образовательного центра комплексных исследований БГПУ Роман Подолько. Биолог пояснил, что это не вошь-пожиратель языка, а аргулюс – пресноводный паразитический рачок. В Амурской области он достаточно распространен. Аргулюс портит товарный вид рыбы, для людей он безопасен.