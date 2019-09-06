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6сентября
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сегодня, 10:26 1

Ущерб от вмешательства амурчан в работу Забайкальской магистрали превысил миллион рублей

Ущерб от вмешательства амурчан в работу Забайкальской магистрали превысил миллион рублей
Фото: pixabay.com

В январе-августе 2019 года на полигоне обслуживания Забайкальской железной дороги в Амурской области было зафиксировано 104 случая незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Это на 32,5 % ниже, чем за аналогичный период 2018 года. В то же время ущерб от незаконного вмешательства в работу Забайкальской магистрали в регионе превысил 1,1 миллиона рублей.

За противоправные действия были задержаны 63 человека, возбуждено 26 уголовных дел. Региональным центром безопасности Забайкальской железной дороги и органами внутренних дел на транспорте предотвращено 43 случая хищений на сумму 731,3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Гражданам напоминают, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов, здоровье и жизнь пассажиров, работников ОАО «РЖД». Правонарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 158 «Кража», статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», статье 213 «Хулиганство», статье 214 «Вандализм», статье 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» Уголовного кодекса.

К административной ответственности нарушителей могут привлечь по статье 11.1 «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене» и статье 11.15 «Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования» Кодекса об административных правонарушениях РФ.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...ущерб от деятельности РЖД в экономическое благополучие амурчан не измеримо больше...

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