В Приамурье военные снайперы будут учиться борьбе с другими снайперами

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На полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии стартовали специальные занятия со снайперскими подразделениями Восточного военного округа по ведению контрснайперской борьбы.

До конца недели около 50 снайперских пар пройдут обучение по особенностям противоборства другим снайперам. Военнослужащие проведут стрельбы на максимально возможные дистанции по малоразмерным целям, отработают вопросы поиска и наблюдения, маскировки и выбора позиций, а также несколько часов будут находиться в ожидании цели в неподвижном состоянии.

Кроме того, снайперы научатся применять днем и ночью крупнокалиберную снайперскую винтовку АСВК «Корд», которая позволяет вести контрснайперскую борьбу на расстоянии около 1,5 километра.

В заключительные дни снайперы проведут «дуэли», в ходе которых необходимо будет первым обнаружить оппонента, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. После ухода обнаруженного снайпера, военнослужащему будет дан один патрон для поражения установленной специальной мишени на месте обнаружения. В случае промаха «дуэль» между военнослужащими продолжается.