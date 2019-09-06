Василий Орлов подписал с РЖД соглашение для повышения качества и доступности медпомощи амурчанам

Правительство Амурской области и ОАО «Российские железные дороги» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере здравоохранения. Документ скрепили подписями губернатор Приамурья Василий Орлов и начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

В региональном правительстве ожидают, что реализация соглашения позволит наладить взаимодействие с медицинскими организациями ОАО «РЖД» для улучшения основных демографических показателей: снижение смертности населения от новообразований, от болезней системы кровообращения, младенческой смертности.

«Взаимодействие с медицинскими организациями ОАО "РЖД" позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи», – считает Василий Орлов.

«У железной дороги есть «поезд здоровья», который оснащен современным медицинским оборудованием. Жители труднодоступных поселков на БАМе могут пройти обследование у врачей консультативно-диагностического поезда. Плюс в рамках взаимодействия выполняют диспансеризацию амурчан. Вместе с Правительством региона осуществляется лекарственное обеспечение, потому что население нашей области прикреплено к учреждениям железной дороги. Перекрываем друг друга в кадровых вопросах», – пояснила и.о. министра здравоохранения Евгения Жарновникова.

На территории области медицинскую помощь оказывают 9 негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», информирует пресс-служба областного правительства.