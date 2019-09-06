В Белогорске хотят отремонтировать самые проблемные дороги

Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска провел выездное совещание по содержанию и ремонту дорожной сети. Станислав Мелюков оценил качество уборки городских улиц и обсудил возможные варианты ремонта участков дорог на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

«Перед нами стоит задача в первую очередь определить, какие дороги необходимо успеть сделать в этом году, – отметил глава Белогорска. – Мы обратились в область с просьбой выделить дополнительное финансирование. Если вопрос будет решен, то предстоит в предельно сжатые сроки восстановить разрушенное, в том числе и от проливных дождей. Самые болезненные в настоящее время участки по улицам Набережная, Фрунзе. Есть еще ряд дорог, которые мы заявляли. Это переулок Косой (от детсада № 54 до улицы Благовещенская), переулок Дорожный (к детсаду № 8), и участок улицы Кирова (от железнодорожного переезда до улицы Металлургическая). Еще раз повторюсь, если все получится, то времени будет очень мало. Наша задача действовать оперативно».

Станислав Мелюков дал поручение начать составление необходимой документации. При этом уточнен перечень участков дорог, где запланирован капремонт в сезоне 2020 года. Это улицы Металлургическая, Фрунзе, Мостоотряд 64, Ленина (от Гагарина до Сбербанка), перекрестки Кирова-Партизанская и Кирова-Скорикова, отрезки улицы Набережная от Матросской до госпиталя и от переулка Интернациональный до улицы Партизанская, переулок Товарный, улица Железнодорожная. «Планируем и новый перекресток Кирова-переулок Парковый- ФОК. Разумеется, объем ремонта зависит от объема денег, которые удастся привлечь из областного бюджета. По предварительным подсчетам городу необходимо более 150 миллионов рублей. В этом году Белогорску было выделено 63 миллиона», – приводит слова главы Белогорска пресс-служба администрации города.