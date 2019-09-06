Амурский депутат о бесплатном питании: для некоторых детей это будет единственный раз, когда они покушают

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Депутат амурского заксобрания, инициатор закона о бесплатных горячих завтраках для начальных классов Ирина Киевская совместно с региональным министром образования и науки Светланой Яковлевой рассказали, когда и как заработает новый закон. Они устроили пресс-конференцию для журналистов, где ответили на вопросы, которые больше всего волнуют амурских родителей.

Основным толчком для написания законопроекта стала неутешительная статистика по заболеваниям среди амурских детей.

«Если берем 2017, 2018 год у нас показатель эндокринных заболеваний, в частности это диабет, вырос на 20 процентов за год. А рост заболеваний, связанных с пищеварением, страшно назвать, – на 1,8. Это только среди детей. Дальше просто разговоров не было. Если мы сейчас не начнем решать вот эту проблему, то в дальнейшем у взрослого человека мы будем лечить все эти заболевания и тратить еще большие деньги», – рассказала Ирина Киевская.

Депутаты объехали около 98 % школ области. Народных избранников поразила социальная несправедливость, неравенство детей в сфере школьного питания.

«Приходим в одну из благовещенских школ. Прекрасно накрытые столы, но за одним столом стоит гречка, за другим – гречка с котлеткой, и еще человек 5-7 сидит в классе. Первое, что бросилось в глаза – определенная социальная несправедливость. Все понятно, что здесь родители заплатили, здесь – частично заплатили, а здесь вообще за питание не платят, и дети сидят в классе. Мы эту проблему обозначили в разговоре с губернатором на встрече с фракцией, и получили от него одобрение», – сказала депутат.

Кормить бесплатно учеников 1-4 классов по всему региону начнут с 1 октября. Для первой смены предусмотрен горячий завтрак, для второй – горячий полдник.

«Законодательное собрание состоялось в конце августа. Надо заказать продукты, провести организационные, закупочные мероприятия, провести анализ количества детей, сколько придет детей в школу. Месяц дан для того, чтобы эти организационные моменты решить», – пояснила Светлана Яковлева.

На питание одного ребенка в день в южных районах будут тратить 20 рублей, в северных – 30.

«Мы посмотрели какие есть завтраки, по какой цене. В среднем по области укладывались в 19, 20, 22 рубля. И как я уже сказала, за счет объемов идет удешевление», – уточнила министр.

До конца года на организацию бесплатного питания в региональном бюджете предусмотрели около 54 миллионов. В будущем депутаты законодательного собрания надеются на поддержку федерации.

«Мы первые на Дальнем Востоке. Мы общались со всеми регионами. Кто-то дает молоко, как это у нас было в 2014, 2015 году, кто-то какую-то часть кормит. Я очень надеюсь, что обсуждая с коллегами в субъектах, что после наших толчков с территорий родится федеральный закон. Деньги на питание начальной школы уходят очень большие, надеемся, что федерация нам как-то поможет. Что очень важно для муниципалитетов, школ – на школы небольшая сумма была выделена до этого на питание. Эта сумма не изымается, она у них останется. Школами она будет перераспределена на другие вопросы, связанные с образованием», – сказала Киевская.

В январе 2019 года в школах областного центра дотацию для обеспечения детей из малообеспеченных семей питанием увеличили до 50 рублей. На пресс-конференции возник вопрос: получается, что младшие школьники из малообеспеченных семей, которые раньше питались за 50 рублей, теперь будут кушать за 20. Светлана Яковлева пояснила, что эта разница в ценах нивелируется за счет объемов.

«Нет, вы считаете от одного ребенка. Оптом дешевле. Либо на 10 человек, либо на большое количество детей – это зарплата повара, транспортная доставка и все сопутствующие вопросы и расходы. Сейчас как раз просчитан тот факт, это будет котловое питание. К тому же если муниципалы захотят добавить (денег), их никто не останавливает», – пояснила министр.

«То, что до 50 рублей мог Благовещенск доплатить, это деньги местного бюджета. Я хочу сказать, что если мы берем архаринские школы, бурейские школы, там некоторые школы не могли этого сделать и кормили детей за 8-9 рублей. Северные школы кормили за 17 рублей. Хочу обозначить момент, мы же понимаем, что особенно в отдаленных точках для, наверно, 10 процентов детей не исключено, что это будет единственный раз, когда они покушают. И такие факты есть у нас. Вот стоит директор, он говорит, я готов накормить и отдать еще порцию, потому что ребенок придет домой и в следующий раз он придет только сюда кушать», – добавила Ирина Киевская.

Меню, калорийность горячих бесплатных завтраков и полдников, а также поставщики и их продукция будут согласованы с амурским управлением Роспотребнадзора.

«Мы уже приблизительно знаем те виды блюд, которые могут быть в организации второго завтрака и полдника: горячие каши, молочные супы, макароны с сыром. Виды меню могут различаться в зависимости от территорий. Многие родители стали возмущаться, что мало денег – 20 рублей. Если питание котловое, мы понимаем, что это готовится вместе, как говорится, оптом дешевле. Мы покупаем определенное количество продуктов и за счет объема приобретаемой продукции идет удешевление», – сказала Яковлева.

«Наверно, в более выгодном положении будут сельские школы, в которых сохранены полеводческие бригады, где ведется взаимодействие между производителями сельхозпродукции. То есть могут быть дешевле картофель, овощи за счет того, что собственное производство. Тогда за счет экономии на каких-то продуктах может включаться мясо, рыба, курица. Здесь огромная работа должна быть проведена органами местного самоуправления», – добавила она.

Во второй половине октября амурские депутаты снова посетят региональные школы и проверят, как начал работать закон.