Владимир Путин работает сегодня в Амурской области

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6 сентября Амурскую область посещает президент РФ Владимир Путин. Известно, что в регионе глава государства нанесет визит на космодром Восточный. Путин посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

«Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский», – приводит ТАСС сообщение Кремля.

Уточняется, что «после ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный».

Выступая 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин заявил, что Россия готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. «Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях, – сказал он. – Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству».

Глава государства также напомнил, что у России есть совместные проекты в сфере космоса с Индией, активно идет работа по таким программам с Китаем, развивается сотрудничество с Европейским космическим агентством. «Мы с Соединенными Штатами работаем. Сколько мы пусков осуществляем в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски предполагается в значительной степени переводить на космодром Восточный», – добавил президент. «Поэтому не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении [партнеров]», – заверил Путин.