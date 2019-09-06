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сегодня, 08:41 7

Владимир Путин работает сегодня в Амурской области

Владимир Путин работает сегодня в Амурской области
Фото: kremlin.ru

6 сентября Амурскую область посещает президент РФ Владимир Путин. Известно, что в регионе глава государства нанесет визит на космодром Восточный. Путин посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

«Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский», – приводит ТАСС сообщение Кремля.

Уточняется, что «после ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный».

Выступая 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин заявил, что Россия готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. «Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях, – сказал он. – Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству».

Глава государства также напомнил, что у России есть совместные проекты в сфере космоса с Индией, активно идет работа по таким программам с Китаем, развивается сотрудничество с Европейским космическим агентством. «Мы с Соединенными Штатами работаем. Сколько мы пусков осуществляем в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски предполагается в значительной степени переводить на космодром Восточный», – добавил президент. «Поэтому не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении [партнеров]», – заверил Путин.

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#визиты #космодром #российская власть

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Комментарии
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  • Динлин

    Динлин
    52 минуты назад

    пусть Путин приедет в затопленные деревни

  • oenesterov

    oenesterov
    44 минуты назад

    Динлин

    пусть Путин приедет в затопленные деревни



    Путин был в пострадавшем Тулуне дважды, что он в амурских деревнях (пострадавших от наводнения) не видел?



  • Динлин

    Динлин
    40 минут назад

    походу Нестеров Путин президент не нашей страны

  • Asd456

    Asd456
    18 минут назад

    Почему надо ехать куда либо Президенту чтобы что то заработало. Зачем столько разных служб и чиновников.

  • Динлин

    Динлин
    17 минут назад

    да потому что все чиновники кругом воруют

  • oenesterov

    oenesterov
    14 минут назад

    Динлин

    да потому что все чиновники кругом воруют



    если есть такая информация, то сообщи в полицию. Но у тебя ее нет, потому что ты шалабол



  • Динлин

    Динлин
    11 минут назад

    так ты почитай сколько губернаторов и министров посадили-остальные ждут своей очереди

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