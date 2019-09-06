В Приамурье хотят навалять космос

Космические корабли в Амурской области теперь бороздят и керамические просторы. Амурские мастера решили отразить одну из достопримечательностей региона – космодром «Восточный» и сделали тематическую серию тарелок.

В областном Доме народного творчества 5 сентября открылась выставка «Дальневосточные мастера». Она впервые рассказывает о сотрудничестве мастеров декоративно-прикладного искусства Амурской области, Хабаровского и Приморского краев в 2017 и 2019 годах. Мастера участвовали в Международном семинаре-практикуме «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы», творческих встречах, круглых столах, презентациях опыта, мастер-классах, пленэре керамистов.

В экспозиции представлены работы участников клуба «Светлица» и «Содружества Амурских Мастеров» - преподавателей, любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства: керамика, лоскутная, текстильная и сувенирная кукла, роспись по дереву, береста, узелковый батик, войлоковаляние, ткачество, роспись по дереву, токарное искусство и другое.

На выставке также экспонируются работы мастеров Хабаровского и Приморского края, которые приняты в дар или приобретены в ходе творческой экспедиции. К примеру, свободная кистевая роспись супругов Горенко.

Из необычных работ – метровая рыба, которую мастера наваляли вместе в рамках авторского проекта «У самого синего моря».

«Там чего только не наваляли! Рыб, медуз, водоросли – все это будет оформлено в большую настенную композицию, она будет гастролировать, - рассказала Светлана Кушнарёва, руководитель клуба мастеров декоративно-прикладного искусства «Светлица» (АОДНТ) и председатель АРОО «Содружество Амурских Мастеров». – Я когда приехала, обучила дочь. Отмяли нашу, амурскую красную глину на тарелке, придали форму, нанесли белое покрытие и процарапали. Когда обожжем, тарелки будут ярко-оранжевыми. В будущем мы хотим развивать космическую тему. Еще думаем космос навалять!»

Подробнее о выставке можно прочитать в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет». Выставка будет работать до 21 сентября, вход свободный (0+).