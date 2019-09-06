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6сентября
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Заслуженный художник Владислав Афанасьев презентовал выставку и новое звание

Заслуженный художник Владислав Афанасьев презентовал выставку и новое звание

В Амурском областном краеведческом музее открылась персональная выставка Владислава Петровича Афанасьева – заслуженного художника России, академика Российской академии художеств. Художник презентовал более 50 работ по случаю присвоения нового звания, в мае он стал действительным членом Российской академии художеств.

Такое высокое звание дальневосточнику присваивается впервые за многие годы. Вручение нагрудного знака и золотой медали прошло в Москве.

Заслуженный художник Владислав Афанасьев специализируется на живописи. Главная тема творчества – север с его природой и людьми, связанных воедино традициями и обычаями. Арктику он пишет более 50 лет.

В экспозиции представлены около 50 работ, созданных художником в 1970-2019 годах в технике живопись и графика (портреты, пейзажи, жанровые композиции). Основная тема творчества – жизнь и быт народов Дальнего Востока и Севера. Художник с любовью изображает суровую северную природу и бескрайнюю тундру, своих современников – оленеводов и охотников, с легкостью передает характер главных героев.

«Приятно, что пришли мои друзья, знакомые. Я не люблю официозы, но люблю праздник, ярких, хороших, умных людей. Моя выставка такая же душевная», - рассказал Владислав Афанасьев.

Владислав Афанасьев является участником региональных и всероссийских выставок. Работы художника экспонируются в музеях Благовещенска, Анадыря, Сахалина, Хэйхэ, Харбина, Пекина, хранятся в частных коллекциях. Однако себя он считает «не заблестевшим» и «голодным». Только у такого художника, считает Владислав Петрович, могут получаться действительно хорошие работы.

Владислав Афанасьев известен и как скульптор. Его работы известны благовещенцам - памятник режиссёру Валерию Приёмыхову, Герою России Сергею Бондареву, памятная доска Антону Павловичу Чехову на здании Амурского КНИИ (бывшие торговые ряды «Мавритания»).

Познакомиться с творчеством Владислава Петровича можно будет до 27 сентября 2019 г.

Подробнее узнать о выставке можно в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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