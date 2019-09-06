Благовещенцам показали «райский» сад (видео)

В Благовещенске есть «райский» сад. Именно так окрестили Амурский филиал ботанического сада-института ДВО РАН участники экскурсий, которые проводятся в рамках проекта «Народный экскурсовод».

Гостей пригласили осмотреть живописную территорию с фонтанами площадью почти 12 гектаров, где насчитывается 1 000 видов и сортов живых растений, в том числе эндемики, реликтовые, редкие и исчезающие виды.

В коллекционном фонде есть не только представители флоры Амурской области, Дальнего Востока и Сибири, но и европейские, североамериканские виды растений. Благовещенцы увидели клематисы, курильские чаи, сирени, клены, лианы и другие растения.

В ботаническом саду есть коллекция редких и охраняемых растений, которые включены в Красные книги регионального и федерального уровней. Таких там более 130 видов.

Организаторы предполагали показать ботанический сад одной группе из 25 человек, но желающих набралось на три группы. Пришли люди самых разных возрастов, самому маленькому посетителю было 10 месяцев. Многие приехали на своих автомобилях, некоторые добрались на автобусе № 8.

Экскурсии провела заместитель директора ботанического сада Анна Воробьева.

Визитная карточка амурского ботанического сада – красивый фонтан, это подарок Приморского Ботанического сада. Чаши фонтана сделаны из монолитного гранита, что само по себе уникально.

Напоследок сотрудники показали необычных южных муравьев, которые строят муравейники не на земле, а на стеблях растений.

Запись в ботанический сад обязательна по телефонам: 8914-380-32-23, 209-609, 209-600. Адрес: Игнатьевское шоссе, 2-й км. Доехать можно на автобусе №8, «Станция Широтная» (перед стелой - поворот налево).

Подробнее — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Проект «Народный экскурсовод» стартовал в Благовещенске летом. Его задача — объединить музеи, достопримечательности и краеведческие знания в единое пространство, которое будет доступно всем, кому интересна история Благовещенска и Приамурья. В рамках проекта проводятся экскурсии краеведом Валентиной Кобзарь, открыты регулярные маршруты в музей аптечного дела компании «Амурфармация», музей самоваров Игоря Павлова и другие. В библиотеке «Центральная» действует «Народный музей» под руководством Елены Пастуховой.