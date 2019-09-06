Гороскоп 6 сентября: Стрельцы проявят напористость, Раки пойдут к начальству

Восход Солнца: 05:51

Заход Солнца: 19:05

Солнце в Деве.

Овен. Противоречивый день, связанный с внутренним комфортом, равновесием, противостоянием внешнему влиянию. Желательно сдержать неуемные траты. День неблагоприятен для покупок. Во вторую половину дня возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Возможно обострение хронических заболеваний.

Телец. Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Одиноких Тельцов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации поможет добиться успеха.

Близнецы. Противоречивый, двойственный день. Возможно, что в первую половину дня Вы будете находиться в центре внимания, что удовлетворит ваше самолюбие. Но если вы не почувствуете искренности, то окружающее Вас общество с хвалебными речами и с фальшивыми улыбками станет вам чуждо.

Рак. Благоприятный день для обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

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Лев. Вероятно, сегодня вам придется решительно наступать или, наоборот, сконцентрировать всю энергию для самозащиты. Помните, что в любом споре можно найти компромиссное решение. Удачное время для активности в сфере профессиональной деятельности. Благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени. Благоприятны приобретения, крупные капиталовложения или покупки. В отношениях с любимым человеком возможна редкостная гармония и взаимное удовлетворение.

Дева. Благоприятный день. Беды обходят вас стороной. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. День постижения новых истин, проявления творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое позволит вам взглянуть на мир с иной точки зрения. От вас зависит, насколько Вы сможете позволить новому человеку войти в вашу жизнь.

Весы. Звезды советуют критически рассмотреть свои отношения с партнерами. Пятница для Весов станет отправной точкой в веселье и отдых. Но будьте осторожны, окружающие могут не понять вашего веселья.

Скорпион. Сегодня вероятны финансовая неудача или серьезные трудности в сфере профессиональной деятельности. Не исключено, что придется откорректировать долгосрочные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

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Стрелец. Благоприятный день для коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Не выпускайте инициативу из своих рук – проявите свойственные вам напористость и целеустремленность. Сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше Стрельцы только мечтали. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье.

Козерог. Сегодня во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за опрометчивых обещаний вероятны недоразумения с коллегами или конфликты с начальством. Все решится, если Вы будете действовать обдуманно и осторожно.

Водолей. День серьезных провокаций, авантюрных приключений, обмана. Будьте осмотрительны даже в разговорах с близкими людьми. Поберегите себя и одевайтесь потеплее. Головные боли сегодня могут быть настолько мучительными, что работать станет сложно и настроение может резко ухудшиться.

Рыбы. Неожиданное знакомство или восстановленная связь могут способствовать финансовому успеху. Звезды рекомендуют возобновить работу над прерванным ранее проектом. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма. Не следуйте чужим советам, так как они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев