Фильмы не для слабонервных (21+)

Есть фильмы настолько мерзкие, что досмотреть их хотя бы до середины не у всех хватает выдержки и нервов. При этом и у таковых есть свои фанаты. У перечисленных ниже, уверена, очень и очень мало. И подходят такие фильмы для того, чтобы испытать себя на прочность или привнести что-то «особое» в кинопросмотры с друзьями. Мы составили свой топ фильмов не для слабонервных, и в нем нет «Человеческой многоножки» и «Зеленого слоника» – слишком банальны и заезженны. Хотя таковыми могут показаться и фильмы, выбранные нами. В общем, читайте и в конце материала пишите о кинокартинах, которые вызвали неприятные ощущения у вас.

БИВЕНЬ

Это тот самый фильм, после просмотра которого, захочется моментально его забыть! Но не тут-то было, он настолько врезается в память, что еще несколько дней будет вас преследовать. У меня так и случилось. И у друзей, которым его посоветовала посмотреть. Они потом меня тихо ненавидели за это. А недавно хороший знакомый сказал: «После его просмотра, отбилось желание вообще смотреть фильмы». А сюжет… не буду вам его рассказывать. Лучше посмотрите фильм и в комментариях отпишитесь, как он вам.

ХОСТЕЛ

«Хостел» – творение Квентина Тарантино. Оно находится на стыке треша, интеллигентного стеба и философского трактата. По сюжету два студента и их попутчик отправились в секс-тур по Европе, а получили «хирургические забавы». Как именно они выглядят – смотрите фильм.

Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИЛЫ

Если читать комментарии к этому фильму, то досмотреть его смогли не все. А я досмотрела. Противоречивые чувства он вызывает: вроде и мерзко, но одновременно с этим ты хочешь его смотреть. И скажу честно, многие экзекуции я увидела впервые, хотя пересмотрено мною фильмов уйма! Сюжет не оригинален: изнасилованная девушка мстит своим обидчикам. Делает это весьма изощренно. Главной актрисе хочется уделить особое внимание за ОЧЕНЬ реалистичную игру. Есть и вторая часть фильма. Но там другая героиня, а сюжет аналогичен. И он не зацепил. Поэтому смотреть вторую часть не рекомендую.

ПИЛА

Скажу честно – это моя самая любимая франшиза ужасов! Хотя изначально, с момента выхода первых фильмов, «Пила» казалась мне очень омерзительной с неприемлемыми глазу пытками. И только спустя много времени я ее решилась посмотреть полностью и оказалась в восторге от наличия сюжета, который держит в напряжении. К слову, вторая часть считается самой садистской. А самый последний фильм был лишним.

Да, в этом топе всего-лишь 4 фильма. Все потому что у большинства других трейлеры настолько неприемлемые, что даже публиковать их не хочется. Например, «Сербский фильм». Он, кстати, признан одним из самых отвратительных фильмов за всю историю киноиндустрии. И я бы не стала смотреть его в одиночестве. Разве только в большой компании, чтобы пощекотать себе нервишки.