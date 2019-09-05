Я зааплодировал: Александр Козлов о решении Путина сделать ипотеку под 2 %

– Состоялся Госсовет, прошло Пленарное заседание. Как оцениваете?

– То, что сегодня на Пленарном заседании были поддержаны инициативы, которые мы озвучили накануне на Госсовете – очень радует. Очень! На самом деле, когда Владимир Путин сказал: «Согласен запустить…» (решение об ипотеке под 2 %, прим.ред), я не удержался и зааплодировал.

– Не ожидали?

– Вся наша команда, конечно, ждала этого. Ведь мы несколько месяцев, почти в ежедневном режиме прорабатывали проект. Очень много дискуссий было, расчетов, сомнений, уговоров, доказательств…огромная работа проделана.

– Действительно ли механизм заработает уже в этом году?

– Механизм полностью готов. Мы готовы. Самое сложное уже прошли, теперь только вперед.

– Помимо ипотеки были и еще решения…

– Да, увеличение подъемных фельдшерам, врачам и учителям, которые приедут работать в небольшие населенные пункты. Этот вопрос я поднимал на заседании президиума Госсовета. Например, медицинские работники. По данным, которые легли в основу проекта Национальной программы развития Дальнего Востока, на сегодняшний день в сельской местности вакантно 5 500 мест врачей и фельдшеров. «Земские» подъемные действуют, но они одинаковы для всей страны. Хорошо, когда врач переезжает в село где-нибудь в Краснодаре и получает один миллион…а если он едет в село в Магадан? Где и жильё дороже, и всё в принципе дороже, да и климат суров. Поэтому решение Президента России о том, что нужно адаптировать программы «земский доктор» и «сельский учитель» и увеличить выплаты в два раза, это, конечно, отлично!

– Про ценовую политику авиакомпаний тоже говорили. Это очень острый вопрос для дальневосточников.

– Очень острый. Очень болезненный. И так совпало, что мы докладывали об этом на фоне разговоров о нецелесообразности полетов и плоских тарифов. Поэтому, конечно, поручение Президента министру транспорта разработать норматив говорит о том, что правда на стороне дальневосточных пассажиров. Норматив будет заключаться в том, что в обмен на ответственную и разумную ценовую политику для Дальнего Востока будут предоставляться некие преференции. Например, предоставляться доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам. В общем, будем ждать предложений от федерального МинТранса.

– Владимир Путин еще призвал все федеральные ведомства руководствоваться интересами и спецификой Дальнего Востока. Особый подход?

– Не особый, а специфический. У нас есть объективные региональные факторы и условия. Но сегодня, при распределении субсидий дальневосточным регионам, применяется единый общий подход. Например, норматив оснащения стоимости одного учебного места – 178 тысяч рублей. То есть для Москвы – 178 тысяч, для арктической Чукотки – 178 тысяч, и те же 178 тысяч для островного Сахалина! И это не один пример, их достаточно много. На Госсовете мы предложили внести изменения в документ, который это регулирует. И на пленарном заседании Президент акцентировал внимание на этом. Посыл федеральным ведомствам дан.