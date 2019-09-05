Владимир Путин поддержал ипотеку под 2 % на Дальнем Востоке

Президент страны поддержал предложение министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова о снижении процентной ставки по ипотеке до 2 процентов. Проект пониженной ипотеки министр представил главе государства во время осмотра выставки Минвостокразвития.

«Коллеги убедили меня. Предлагаю запустить программу уже в этом году сроком на пять лет. Распространить её на так называемый первичный рынок жилья, а также на граждан, желающих построить жилье на дальневосточном гектаре, – заявил Владимир Путин во время Пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Очень рад был услышать слова Владимира Путина о том, что он поддерживает наше предложение по ипотеке 2 % для молодых семей и людей, которые хотят построить свои дома на дальневосточном гектаре. У нас уже есть все расчеты, есть механизм. Одобрение Президента получено! Программа будет действовать только на Дальнем Востоке, нигде больше», – прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Накануне одним из доводов, которые привели Президенту РФ, были четкие расчеты, основанные на данных Росстата.

«Сейчас стандартная ипотека в среднем составляет 9 процентов, и чтобы её получить, средний доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. Из категории нуждающихся – таких семей на Дальнем Востоке 1 700. Если ипотека будет 2 процента, то ей смогут воспользоваться 8 500 человек. При ежемесячном платеже в 16 тысяч рублей, доход семьи из двоих человек должен превышать 50 тысяч рублей в месяц. А в среднем, молодая семья в ДФО получает 55 тысяч», – пояснял Александр Козлов.

По оценкам Минвостокразвития, ипотеку под 2 % годовых смогут взять тысячи молодых семей (до 35 лет) для покупки квартир и гектарщиков для строительства ИЖС.