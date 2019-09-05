Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: об особенностях начисления и уплаты имущественных налогов с физических лиц

6 сентября в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят об особенностях начисления и уплаты имущественных налогов с физических лиц за 2018 год. Гости: начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Татьяна Приезжих и заместитель начальника отдела налогообложения УФНС России по Амурской области Денис Мирошкин.

Ведущие эфира Анастасия Болотина и Нино Кохреидзе-Бушуева.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».