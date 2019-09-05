Глава Приамурья поднял тему сельского хозяйства на заседании под председательством Путина

На площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке состоялось заседание президиума Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Заседание было посвящено национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Участие в мероприятии принял и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Выступая на заседании Госсовета, глава Приамурья затронул тему сельского хозяйства и ущерба, нанесенного региону наводнением. Он выдвинул предложение, касающееся мелиорации.

По словам Орлова, в Амурской области оказалось подтоплено 250 тысяч гектаров пашни из 1 миллиона 200 тысяч. Ущерб, заактированный и направленный в федеральный Минсельхоз, составил 3,4 миллиарда рублей.

«Эта сумма могла бы быть значительно меньше, если бы была приведена в соответствие мелиоративная система. Из миллиона 250 тысяч гектаров пашни у нас 200 тысяч мелиорировано еще в советское время. Эта система сегодня требует модернизации, она значительно заросла, но ее можно оперативно, так сказать, взбодрить, она будет выполнять необходимый функционал. Что касается строительства новой системы. Стоимость ее составляет от 80 до 120 тысяч рублей за гектар в зависимости от земли. И наши хозяйства не в состоянии потянуть эти расходы. Почему? Потому что дополнительная урожайность этой мелиорированной системы дает окупаемость на эти затраты примерно за 10-12 лет. У Минсельхоза есть программа поддержки, она заключается в том, что до 65 процентов может быть возмещено за счет федерального бюджета. Мы попросили бы для Дальнего Востока немного изменить этот параметр: во-первых, убрать слово "до", сделать конкретным этот уровень поддержки, а во-вторых, увеличить размер поддержки до 90 процентов. Тогда мы в течение 8-10 лет сможем полностью обустроить наши земли системой мелиорации. Это повысит рентабельность хозяйств сельхозтоваропроизводителей и, соответственно, увеличит урожайность и снизит затраты государства в случае ЧС», – сказал губернатор. Видео с его выступлением доступно на сайте Kremlin.ru.

Второй темой, которую поднял Орлов, стало стремление Амурской области развивать переработку. «На данный момент ситуация с производством сои – это наша главная культура – такова, что высокая очень конкуренция будет из-за неурожая», – заметил глава Приамурья.

По его словам, в настоящее время в Амурской области ежегодно производится примерно 1 миллион 200 тысяч тонн сои. Аграрии готовы 500 тысяч тонн перерабатывать, для этого есть производственные мощности. В 2018 году они были загружены только на 60 процентов – 360 тысяч тонн. В этом году ситуация прогнозируется хуже.

«Дело в том, что очень высокая конкуренция за сырье, экспортно ориентированное сырье с удовольствием забирает Китай. И там большой комплекс вопросов есть. Я предлагаю сегодня поддержать товаропроизводителей, переработчиков, в противном случае нам придется их спасать от банкротства в следующем году. Нам необходимо им предоставить долгосрочные субсидированные кредиты на закупку сырья, тогда они точно этот тяжелый для них год переживут. А что касается того, как загрузить в полном объеме мощности по переработке, – это большой комплекс вопросов, во многом связанный с необходимостью открывать рынки, диверсифицировать рынки сбыта: китайский рынок, японский рынок.

Я сегодня хотел бы поднять именно вопрос о долгосрочных субсидированных кредитах для сельхозтоваропроизводителей, переработчиков», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Амурской области.

«Давайте подумаем, рынок-то колоссальный, там просто только один Китай – у него потребность 80 миллионов тонн, если не под 100. Поэтому это у вас влет все будет уходить. Вопрос в том, чтобы добавленная стоимость продукции была выше, – сказал Владимир Путин. – Я согласен, конечно, нужно подумать о том, чтобы поддержать именно переработчиков, это правда. Хотя, знаете, там проблемы у наших соседей в связи со сложностями с американскими партнерами, возникает даже дефицит, поэтому они с удовольствием купят все, они уже нам об этом сказали».

Фото: amurobl.ru