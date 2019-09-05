Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:43 0

Жительница Тувы убила родственницу, так как она плохо присматривала за коровами

Жительница Тувы убила родственницу, так как она плохо присматривала за коровами
Фото: Francesco Pitarresi с сайта Pixabay

58-летняя жительница Тувы призналась в убийстве родственницы мужа из-за того, что та плохо присматривала за её коровами. После этого она пошла в полицию и заявила о пропаже родственницы.

«30 августа подозреваемая, испытывая личные неприязненные отношения к 34-летней родственнице супруга из-за того, что последняя плохо присматривала за коровами, ударила её, после чего задушила. В дальнейшем, с целью сокрытия совершения преступления, подозреваемая, сбросив тело потерпевшей в реку, сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении родственницы», – говорится в сообщении.

Тело убитой нашли 1 сентября. Её родственница уже дала признательные показания.

Сейчас женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства убийства, сообщает Life.

Напомним, ранее в Подмосковье задержали супругов, которые задушили родственницу на глазах у их 16-летней дочери. После чего они сожгли тело и захоронили останки на местном кладбище.

Просмотров всего: 29

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Свободном надругались над могилами двух братьев
Происшествия 2

В Магдагачинском районе во время охоты мужчина случайно застрелил отца
В России и мире

Женщина сломала ногу, но врачи не смогли ей помочь, и она умерла
Происшествия

На железной дороге в Приамурье погибла женщина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь