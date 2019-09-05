Жительница Тувы убила родственницу, так как она плохо присматривала за коровами

58-летняя жительница Тувы призналась в убийстве родственницы мужа из-за того, что та плохо присматривала за её коровами. После этого она пошла в полицию и заявила о пропаже родственницы.

«30 августа подозреваемая, испытывая личные неприязненные отношения к 34-летней родственнице супруга из-за того, что последняя плохо присматривала за коровами, ударила её, после чего задушила. В дальнейшем, с целью сокрытия совершения преступления, подозреваемая, сбросив тело потерпевшей в реку, сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении родственницы», – говорится в сообщении.

Тело убитой нашли 1 сентября. Её родственница уже дала признательные показания.

Сейчас женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства убийства, сообщает Life.

Напомним, ранее в Подмосковье задержали супругов, которые задушили родственницу на глазах у их 16-летней дочери. После чего они сожгли тело и захоронили останки на местном кладбище.