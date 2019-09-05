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5сентября
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сегодня, 17:35 2

Министр культуры Приамурья Ольга Юркова уйдет с должности

Министр культуры Приамурья Ольга Юркова уйдет с должности

Министр культуры и национальной политики Амурской области покинет регион, чтобы занять новую должность в российском министерстве культуры. Эту информацию корреспонденту Амур.инфо подтвердила сама Ольга Юркова.

Сейчас она находится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, и пока не готова давать подробное интервью на тему своего повышения. «Спасибо за поздравления. Уезжаю 8го. По должности – когда назначат, тогда сообщу», – кратко ответила Ольга Александровна.

О вероятном уходе и карьерном росте амурского министра до этого сообщали неофициальные источники. Говорилось, что Ольга Юркова займет должность руководителя одного из департаментов в российском минкульте. На данный момент там вакантно кресло директора департамента регионального развития и приоритетных проектов.

Ольга Юркова родилась в 1976 году в Благовещенске. Окончила Дальневосточный государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

В сфере культуры работает с 1998 года. Начинала в должности специалиста управления культуры администрации Амурской области. С августа 2016 года являлась министр культуры и архивного дела Амурской области. В январе 2018 года назначена министром культуры и национальной политики Амурской области.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    25 минут назад

    Пастухову в министры!

  • непонятно

    непонятно
    3 минуты назад

    Жаль (((( успехов в новой должности!

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