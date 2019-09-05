Амурчане переживают, что в Приамурье свиней сжигают живьем

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором снято уничтожение свиней. Живых животных обливают горючей жидкостью и поджигают. Опубликовать эти кадры агентство не может по законным, этическим и моральным нормам.

Амурчане пересылают страшное видео друг другу и предполагают, что такое негуманное уничтожение свинопоголовья происходит в Амурской области, где свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этого заболевания с начала августа регистрируют в разных районах Приамурья. Животных – и больных, и здоровых – отчуждают и уничтожают. По последним данным, уничтожить в регионе пришлось более 9 тысяч свиней.

фото: Амурская область

На кадрах, присланных в редакцию, видно, что несколько десятков животных стоят в выкопанном рве, рядом работает бульдозер, который и сбрасывает на животных горящую субстанцию. Все это происходит под жуткий визг заживо горящих свиней.

«Посмотрите внимательно – там бамбук растет, внизу экрана видно. Это либо южный Китай, либо Вьетнам, неблагополучные по чуме свиней. И посмотрите, кто сидит за рулем экскаватора – видно, что азиатская внешность», – ответил на обращение корреспондента Амур.инфо главный ветеринарный врач области Сергей Самохвалов.

фото: скриншот видео

«Мы такими вещами однозначно не занимаемся, мы производим бескровное умерщвление животных специальным препаратом путем инъекции, потом проводим мероприятия по уничтожению, но не таким способом. Это ужас, слов нет, просто кошмар! Как так можно поступать с животными, и потом в итоге закопать живьем?!» – эмоционально высказался Сергей Самохвалов.

Главного ветврача поддержал и глава Благовещенского района. Он лично присутствовал на мероприятиях по уничтожению свинопоголовья. «У нас такого не было точно. Все проходило более гуманно, путем введения препарата, с последующим сжиганием и закапыванием. Я был шокирован, когда увидел, бесчеловечно так поступать», – сказал Евгений Седых.

фото: Амурская область

Также он рассказал, что на некоторых особей препарат действовал не сразу, порой приходилось вводить смертельную дозу и пятикратно. И если животные двигали конечностями, то это были предсмертные конвульсии, пояснил глава района.

Что касается препарата, который используют при смертельной инъекции, то запасов хватает, в область идут дополнительные поставки, сообщил Сергей Самохвалов. Новых очагов африканской чумы свиней в регионе на сегодня не выявлено.

Между тем, аналогичное видео редакция Амур.инфо нашла на сайте pikabu.ru. Там оно датировано январем 2019 года, сообщается, что видео снято в Китае.