«Универ закончил, а работы нет»: амурчане не против вернуть распределение студентов после вузов

Губернатор Приморского края, экс-глава Амурской области Олег Кожемяко предложил вернуть систему распределения молодых специалистов, которые учатся в вузах на бюджетной основе. В том числе распределение должно быть на Дальний Восток.

По мнению Олег Николаевича, это позволило бы молодым коллективам получать налоговые льготы и различные преференции при проведении конкурсных процедур, сообщает радио «Эхо Москвы». Корреспондент АльфаТВ решил узнать мнение амурчан по поводу этой инициативы. Все респонденты высказались за возобновление системы распределения. Однако молодежь ехать работать в мелкие населенные пункты не хочет. Что именно ответили опрошенные, смотрите в видео ниже.

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#вузы #жизнь

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Екатерина PL