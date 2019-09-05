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5сентября
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сегодня, 18:55 10

«Универ закончил, а работы нет»: амурчане не против вернуть распределение студентов после вузов

«Универ закончил, а работы нет»: амурчане не против вернуть распределение студентов после вузов

Губернатор Приморского края, экс-глава Амурской области Олег Кожемяко предложил вернуть систему распределения молодых специалистов, которые учатся в вузах на бюджетной основе. В том числе распределение должно быть на Дальний Восток.

По мнению Олег Николаевича, это позволило бы молодым коллективам получать налоговые льготы и различные преференции при проведении конкурсных процедур, сообщает радио «Эхо Москвы».

Корреспондент АльфаТВ решил узнать мнение амурчан по поводу этой инициативы. Все респонденты высказались за возобновление системы распределения. Однако молодежь ехать работать в мелкие населенные пункты не хочет. Что именно ответили опрошенные, смотрите в видео ниже.

Просмотров всего: 403

#вузы #жизнь

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Комментарии
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  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    пч-11 ждёт вас))))

  • КП

    КП
    1 час назад

    Да хоть зараспределяйтесь, если рабочих мест нет, то значит нет. Молодые люди не нужны нашей экономике.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    50 минут назад

    молодежь ехать работать в мелкие населенные пункты не хочет. А в крупных-ловить нечего))).Благовещенск-тупиковый город)))

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    48 минут назад

    Ну почему-же. Помахать лопатой, покрутить гайки, думаю место найдётся. А то все они мечтают сидя на жопе за компьютером деньги зарабатывать.

  • NK

    NK
    45 минут назад

    Они же "универы" закончили, а вы - "лопатой помахать" :)

  • evgenii-456

    evgenii-456
    45 минут назад

    вот к гайкам их подпускать не надо, видел я чем это заканчивается.)))

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    А в чём проблема?

    Если обучение за государственный счёт - распределять, куда надо.

    Только и зарплату положить достойную.

    А то распределят специалиста с высшим образованием на зарплату уборщицы...

  • Myxira

    Myxira
    25 минут назад

    Oldlord

    А в чём проблема?

    Если обучение за государственный счёт - распределять, куда надо.

    Только и зарплату положить достойную.

    А то распределят специалиста с высшим образованием на зарплату уборщицы...



    Вооот: прежде чем распределять, надо создать условия, чтобы это не выглядело ссылкой, наказанием. Естественно - бюджетников )

  • evgenii-456

    evgenii-456
    19 минут назад

    в Ерофее педиатра нет-кто поедет?

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Myxira

    Oldlord

    А в чём проблема?

    Если обучение за государственный счёт - распределять, куда надо.

    Только и зарплату положить достойную.

    А то распределят специалиста с высшим образованием на зарплату уборщицы...



    Вооот: прежде чем распределять, надо создать условия, чтобы это не выглядело ссылкой, наказанием. Естественно - бюджетников )



    Так и я об этом. )

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