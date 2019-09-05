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сегодня, 16:41 0

У амурских охотников просят крылья уток для составления атласа

У амурских охотников просят крылья уток для составления атласа
Фото: pixabay.com

Охотников Амурской области просят помочь ученым-орнитологам и передать для научной работы крылья добытых на территории региона уток. Они необходимы для составления атласов-определителей видов птиц.

«В последнее время учащаются столкновения птиц с самолетами, что приносит большой экономический урон и угрожает жизни людей. Для того чтобы наладить более эффективную защиту самолетов от столкновений, необходимо знать, какие виды птиц представляют наибольшую угрозу. Определение видов птиц по фрагментам тушки, а чаще – немногим перьям очень трудно», – говорят специалисты.

Как пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области, маховую часть крыльев можно передать непосредственно в само управление по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 39, кабинеты 209-211. Охотников просят указать дату и место добычи птицы (район и ориентир, например, озеро или населенный пункт, расположенный поблизости).

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#природа

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