Проект Амурского газохимического комплекса представили Владимиру Путину

На Восточном экономическом форуме председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов представил президенту Владимиру Путину проект Амурского газохимического комплекса (АГХК). Рассматривается возможность реализовать проект в базовой либо же в расширенной конфигурации.

«Реализация проекта Амурского ГХК заметно повлияет на приток в регион новых технологий, развитие социальной инфраструктуры, будет способствовать дополнительному производству высокотехнологичной продукции и развитию российского несырьевого экспорта. СИБУР обладает значительным и успешным опытом реализации масштабных нефтегазохимических проектов в срок и в рамках запланированного бюджета. В настоящее время компания ведет пусконаладочные работы на крупнейшем российском нефтехимическом комплексе – "ЗапСибНефтехиме"», - рассказал председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

О важности проекта говорит и глава Амурской области Василий Орлов.

«Для нас это производство крайне важно. Амурский газохимический комплекс, безусловно, окажет серьезное влияние на экономику Амурской области. Завод является уникальным предприятием не только для Приамурья, но и для всего Дальнего Востока. Его строительство – это и приток инвестиций, и увеличение ВВП региона, и налоги, и занятость жителей. Газовые проекты формируют ядро газохимического кластера, на базе которого развитие получат сопутствующие и смежные производства, транспортная и обеспечивающая инфраструктура. Экономика знаний получает новый вектор развития за счет открытия новых специальностей, профессий», – считает губернатор.

Проект Амурского ГХК предполагает строительство в Свободненском районе Амурской области в границах ТОР «Свободный» одного из крупнейших в мире газохимических предприятий, источником сырья для которого будет являться Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), возводимый ПАО «Газпром» с целью переработки жирного газа с месторождений Сибири и Якутии для его дальнейшей поставки в Китай. Планируется, что Амурский ГПЗ и Амурский ГХК будут располагаться в непосредственной близости друг от друга и будут технологически связаны.

СИБУР рассматривает возможность реализации проекта АГХК в одной из двух конфигураций – базовой и расширенной. Базовая конфигурация предполагает переработку этановой фракции, которая будет поступать с Амурского ГПЗ в объеме до 2 миллиона тонн в год. В этой конфигурации производственная мощность комплекса составит 1,5 миллиона тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен востребованных на российском и мировом рынках марок. В рамках проекта будет создано порядка 1 000 новых высокотехнологичных рабочих мест на самом комплексе и вспомогательных производствах.

Расширенная конфигурация проекта предусматривает возможность увеличения мощностей Амурского ГХК до 2,7 миллиона тонн готовой продукции в год за счет переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые будут производиться на АГПЗ в объеме около 1,5 миллиона тонн в год. В расширенной конфигурации Амурский ГХК станет крупнейшим предприятием по производству полиэтилена и полипропилена в мире. Увеличение мощности АГХК создаст в регионе дополнительно до 300 рабочих мест, увеличит на 4 миллиарда рублей в год налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

На сегодняшний день заключен долгосрочный договор поставки сырья – этановой фракции – с «Газпромом», заключены лицензионные соглашения и контракты на выполнение базового проекта с инжиниринговыми компаниями. Началась инженерная подготовка площадки Амурского ГХК. Параллельно СИБУР ведет проектирование расширенной конфигурации АГХК и переговоры по поставкам СУГ с «Газпромом», а также ожидает возможное решение правительства РФ по введению обратного акциза на СУГ для выравнивания условий переработки различных видов нефтехимического сырья. Окончательное решение о выборе конфигурации комплекса будет принято до конца 2019 года.

Амурский ГХК будет возведен с использованием самых современных производственных и цифровых технологий, с применением технологических решений ведущих мировых лицензиаров, которые будут обеспечивать многолетнее безостановочное функционирование производства, его промышленную и экологическую безопасность, энергоэффективность, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.