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5сентября
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сегодня, 16:41 0

Стали известны подробности свадьбы Собчак и Богомолова

Стали известны подробности свадьбы Собчак и Богомолова
Фото: ptoday.ru

Весь шоу-бизнес притаился и ждет самую неожиданную свадьбу 2019 года – свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Бракосочетание состоится 13 сентября.

Поначалу многие предполагали, что роман Собчак и Богомолова – всего лишь пиар-ход, однако недавно стало известно, что телеведущая настроена решительно. Некоторые поклонники предполагают, что скоро у пары появится ребенок, так как некоторые заметили округлившийся живот Ксении. Собчак и Богомолов не комментируют слухи и максимально скрывают подробности своей личной жизни.

Недавно стало известно, что бракосочетание пройдет в Петровском пассаже Москвы. Молодожены будут угощать гостей деликатесами от Bosco.

О том, кто приглашен на праздник – неизвестно. Поклонники пары гадают, пригласили ли брачующиеся бывших.

О расставании Собчак и Виторгана стало известно в начале 2019. Ксению стали все чаще замечать в обществе Константина, а Максим в это время делился грустными публикациями в личном блоге. Правда, артист недолго был один. Сейчас 46-летний Виторган встречается с младшей коллегой, 26-летней Нино Нинидзе, сообщает StarHit.

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#шоу-бизнес

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