В связи с АЧС в Приамурье ведется мониторинг диких кабанов

Усиленный мониторинг по выявлению возможных случаев АЧС среди диких свиней ведется на территории Амурской области. Поиск туш павших животных, а также кабанов с признаками заболеваний идет как на особо охраняемых территориях, так и в охотугодьях.

В управлении по охране животного мира Приамурья работает «горячая линия» по АЧС, куда охотники могут сообщить о подозрительном поведении животных либо об обнаружении туш кабанов. Номера «горячей линии»: 8-914-557-15-90, 8-914-558-08-02.

Кроме того, в связи с АЧС от всех кабанов, добытых при любительской и спортивной охоте, производится отбор биоматериала для исследований на вирус. К настоящему моменту ни одного подтвержденного факта африканской чумы свиней среди диких животных не выявлено, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

Отмечается, что в угрожаемых зонах распространения АЧС запрещена любая охота.