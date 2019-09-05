В Свободном надругались над могилами двух братьев

В Свободном расследуется уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Эта история тянется с 2017 года, когда родственницы пришли на могилы к братьям, и увидели, что их сровняли с землей.

С таким кощунством столкнулись родные сестры – 82-летняя Лидия Журавлёва и 68-летняя Галина Гончар.

Все началось в сентябре 2017 года, когда Галина Федоровна со своим сыном пришли в одну из памятных дат на ударненское кладбище Свободного убраться на могилках родственников. Тогда-то и обнаружила, что кто-то сровнял с землей две могилы ее братьев. Не было холмиков, пропали и оградка, и памятники с них. Женщина, по ее словам, пережила настоящий шок.

«Виктора мы похоронили в 1995 году. А в 1998-м рядом с братом была похоронена 100-летняя бабушка – не наша родственница. Алексей умер в 1999-м, и место нам определили там же, и получилось, что между могилами братьев оказалась могилка этой женщины. Места под захоронения тогда выделяла похоронная контора без всякой регистрации, мы выбирали места не самовольно», – рассказали сестры.

За прошедшие два десятка лет женщины каждый год приходили наводить порядок на ударненское кладбище на все могилы родни, в том числе и Виктора с Алексеем. В 2014 году сестры решили установить оградку на могилах братьев. Так как сделать отдельные ограждения не представлялось возможным из-за близкого расположения могил друг к другу, было решено сделать общее – на все три захоронения. К тому моменту на всех могилах были установлены памятники.

«Три года мы приходили на кладбище и убирались уже на территории общей оградки, – рассказывают женщины. – С родственниками похороненной в 1998 году женщины мы ни разу не встречались, не знали, есть ли они вообще, поэтому, всегда ухаживали и за ее могилкой. А в 2017 году пришли – нашей оградки нет, зато могила бабушки отделена металлическим забором. Но самое страшное, что могилы наших братьев просто исчезли. И начались наши многочисленные скитания по инстанциям».

По словам жительниц Свободного, за эти два года они неоднократно обращались за помощью в местную и областную полицию, прокуратуру и даже к президенту по прямой линии. С 2017-го года Галина Федоровна пишет многочисленные жалобы и заявления, чтобы найти и наказать виновных и восстановить могилы. Но результатов до сих пор нет.

В апреле 2018 года Галина Гончар получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ за отсутствием состава преступления. Там же говорится и о том, что в отдел ЗАГС был направлен запрос о предоставлении копии актовой записи о смерти на гражданку Н.К. Немкову (1898 - 1999 гг.), похороненную рядом с братьями. В ответе полиции указано, кто из родственников обращался по факту смерти Н.К. Немковой в ЗАГС.

В июле 2018 года Галина Федоровна получила еще одно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где уже есть пояснения родственницы похороненной бабушки. Она рассказала полиции, что в последний раз посещала ударненское кладбище в 2016 году: «Рядом с могилой бабушки находились две могилы, которые представляли из себя возвышенности из земли, памятники отсутствовали». Также в объяснении говорится о том, что примерно в 2015 году кто-то огородил могилу ее бабушки и две другие могилы оградкой.

Родственница похороненной Немковой предположила, что это сделала ее сестра, Людмила Матющенко. Но опросить последнюю полиция не смогла, так как по месту регистрации женщина не проживала.

В январе 2019 года после очередной жалобы женщины получили ответ от начальника амурской полиции Аксёнова, где говорится о том, что «органами предварительного расследования и сотрудниками оперативных подразделений принимаются меры, направленные на установление лиц, совершивших преступление, сбор доказательств их вины и принятие законного решения». В своем ответе начальник амурской полиции отметил, что расследование уголовного дела ставит на контроль.

«В марте 2019 года я снова подала заявление в МО МВД России "Свободненский" о привлечении к ответственности лиц, причастных к осквернению могил и уничтожению чужого имущества. Я настаивала на переквалификации действий лиц, причастных к делу, со статьи 158 УК РФ (кража) на статью 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В конце апреля я получила ответ из полиции: предварительное следствие по уголовному делу в очередной раз было приостановлено в связи с «неустановлением лиц, причастных к краже надгробий и оградки. Тогда же и отказали в удовлетворении ходатайства о переквалификации действий лиц, совершивших преступление. Об этом я писала и прокурору Амурской области Медведеву», – говорит Галина Федоровна.

В апреле этого года женщина вновь получила ответ из местного отдела полиции за подписью начальника Шестопалова, где говорилось о том, что на тот момент лицо, совершившее преступление, не было установлено, «в связи с чем, предъявить требования о возмещении имущественного вреда не представляется возможным».

«В начале этого лета с помощью городской прокуратуры мне удалось переквалифицировать со 158-й на 244-ю. Это ведь действительно осквернение места захоронения», – возмущается горожанка.

В областном УМВД подтвердили, что в данный момент дело возбуждено по части1 статьи 244 УК РФ. А лица, причастные к совершению преступления устанавливаются. Максимальное наказание по этой статье – это арест на срок до трех месяцев.

На кладбище вместе с сестрами выехали журналисты «Зейских огней». Которые увидели, что одной стороной оградка женщины стоит прямо на месте, где когда-то была могила Алексея. Прямо в захоронение железными кольями воткнуты концы чужой оградки. Второй холмик, где похоронен Виктор, слегка заметен с другой стороны.

«Эту могилу после наших жалоб подсыпали рабочие в 2018 году. Вторую же нарастить невозможно из-за изгороди», – рассказала Галина Федоровна, указывая на место захоронения Виктора.

Журналисты связались по телефону с Людмилой Матющенко, родственницей похороненной в 1998 году Немковой. Людмила Васильевна неохотно общалась с прессой, объяснив это тем, что уже устала за два года от этой истории. Но рассказала, что оградку бабушке устанавливали родственники. В каком именно году, затруднилась ответить. По ее словам, в то время соседних могил, как оградки и памятников, не было.

Женщина даже возмущалась, как в одной оградке могут лежать чужие друг другу люди. Однако на вопрос, как себя чувствуют родственники бабушки, когда приходят на могилу и наступают ногами на могилы других людей, женщина не смогла ответить. В конце разговора она предложила, чтобы сестры, которые так и не могут добиться справедливости по закону, убрали железный забор сами.

Однако Галина Федоровна и ее сестра Лидия Федоровна убирать с кладбища чужую оградку отказываются. Они считают, что их толкают на такое же преступление и кощунственный поступок.

«Это бесконечный круг, но я буду писать уполномоченному по правам человека, я дойду до Москвы. Намерена и дальше бороться за свои права, а точнее, за право чтить память своих усопших братьев, которые должны покоиться с миром», – заявила Галина Гончар.

Сестры намерены идти до конца, чтобы добиться справедливости.