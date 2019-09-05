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5сентября
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сегодня, 16:27 7

Мэр Благовещенска одной из первых в городе привилась от гриппа

Мэр Благовещенска одной из первых в городе привилась от гриппа
Фото: admblag.ru

В Благовещенске стартовала прививочная кампания против гриппа. Одной из первых, кто уже поставил прививку, стала мэр города Валентина Калита. Активно подключились к прививочной кампании сотрудники администрации, муниципальных учреждений, организаций. На текущую дату прививку поставили уже более 200 муниципальных служащих.

«Прививка – это определенная профилактика и предупреждение заболевания. В прошлом году заболеваемость гриппом по городу была значительно ниже, чем в предыдущие годы, а количество людей, которые сделали прививки, – значительно больше. И это важно. В зоне особого внимания, конечно, дети. Каждый родитель заботится о здоровье своего ребенка. И хочу напомнить, что прививка – это способ сохранить здоровье. Решение, безусловно, принимают родители, но и ответственность также лежит на них», – цитирует Валентину Калиту пресс-служба администрации Благовещенска.

Поставить прививку необходимо за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Делать ее рекомендуется только в медицинском учреждении после осмотра врача. Привиться можно во всех городских поликлиниках. В состав вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Сентябрь больше всего подходит для того, чтобы успеть сделать прививки себе и своим близким.

Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено группам риска – детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, где охват должен составлять не менее 75 % .

Отдел опеки и охраны здоровья администрации города напоминает, что грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, передается воздушно-капельным путем, может одновременно поражать большие массы населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.

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#городская власть #здоровье

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Физраствором?!

  • Кавалергард

    Кавалергард
    1 час назад

    понятно без очереди-по блату

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Тогда Я буду ПЕРВЫМ, кто не прививается и не будет прививаться!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    чует эпидемию)))

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    видон такой, как будто от бешенства

  • lev4ik

    lev4ik
    36 минут назад

    А в порядке общей очереди слабо было?

  • Kats

    Kats
    27 минут назад

    Лучше бы за дорогами следила.....Чайковского, Соколовская, Кольцевая, Воронкова - все раздолбано, проехать нельзя.....а она все спит.....такое впечатьение, что она на вертолете летает.....

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