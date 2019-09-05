Местами дожди: прогноз погоды в Приамурье на 6 сентября

В Амурской области 6 сентября ночью будет облачно с прояснением, на юге в отдельных районах пройдет дождь. В утренние часы ожидается туман, дымка. Днем будет переменно, по северо-западу области пройдут дожди и грозы.

В ночные часы будет дуть слабый переменный ветер, температура составит плюс 12…17 градусов, местами по северу будет плюс 5…10. Днем будет дуть юго-западный слабый ветер до умеренного. Термометры покажут плюс 22…27, в осадках будет плюс 15…20.

В Благовещенске ночью ожидается небольшой дождь. Западный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду. Температура составит плюс 15…17. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит около плюс 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.