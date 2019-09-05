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сегодня, 16:11 0

Тарзан завершает свою карьеру на сцене

Тарзан завершает свою карьеру на сцене
Фото: https://www.instagram.com/koroleva__star/

Певица Наташа Королева рассказала, что ее муж, известный в России как Тарзан, заканчивает концертную деятельность. По словам Королевой, супругу 8 марта 2020 года исполнится 50 лет. По этому поводу идет подготовка к финальному стрип-шоу, где любимый будет главным действующим лицом.

Также певица заявила, что сама лично спродюсирует прощальное шоу мужа.

«Очень хочу, чтобы поклонники получили незабываемые впечатления. Ну а для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре», – цитирует Королеву «Комсомольская правда».

Как сказала певица, ее нисколько не смущает, что супруг, с которым она живет уже больше 16 лет, практически всегда появляется перед публикой обнаженный. Как она заметила, в этом жанре он работает всю жизнь и что-то менять уже поздно. Также Королева высказалась о том, что муж всегда подходит с юмором к своим постам в Инстаграме и ей очень жалко, что некоторые этого не понимают.

Также певица вспомнила, что не так давно сама разделась и опубликовала «голое фото». По словам Королевой, вскоре после этого ей позвонил супруг и сказал в шутку, что вообще-то красоваться перед публикой в обнаженном виде его прерогатива.

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#шоу-бизнес

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