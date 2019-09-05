Владелец памятника архитектуры в Благовещенске может понести уголовное наказание

В Благовещенске полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. Речь о магазине «Меркурий» в переулке Волошина, 4. Как установила прокуратура города, проведенный в здании ремонт негативно повлиял на несущую способность стены, что может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, а также угрожает самому объекту культурного наследия.

Трёхэтажный особняк, где сейчас располагаются торговые помещения и офисы, построили в Благовещенске на рубеже 1912-1913 годов. В 1992 году бывший магазин купца Игнатова признали памятником архитектуры. Уже много лет здание находится в частных руках.

В феврале 2018 года «Меркурий» серьезно пострадал от пожара. Он привел к обрушению кровли и частично чердачного перекрытия. Первый этап работ по восстановлению перекрытия прошел в соответствии с требованиями законодательства, рассказали корреспонденту Амур.инфо в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. А затем без проекта, без разрешения инспекции начались работы по увеличению высоты стен, изменению конфигурации и габаритов кровли.

«После пожара облик изменился, – рассказывает руководитель госинпекции Виталий Ребизант. – Надстроена лифтовая шахта, на крыше появились дополнительные площади. У каждого объекта культурного наследия есть предмет охраны – это габариты здания, высота, ширина, элементы декора фасадов, внутренние интерьеры, представляющие ценность. Изменение предмета охраны при проведении любых работ недопустимо. Видимо, у собственника возникло желание увеличить площади. На предписания о приостановке работ он не реагировал. Было несколько проверок, на собственника наложены штрафы на 180 тысяч рублей, эта сумма его не испугала, работы не были приостановлены».

Руководитель госинспекции вместе с представителями администрации Благовещенска обратились в арбитражный суд. Там было принято решение о сносе самовольной постройки либо приведении ее в соответствие в течение 3 лет. То есть тогда необходимо выполнить проект, он должен пройти государственную историко-культурную экспертизу и согласование.

В инспекции рассказали – собственник здания с таким решением не согласился и подал апелляцию. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе. После этого владелец «Меркурия» подал кассационную жалобу. Судебные тяжбы будут продолжены.

Одновременно материалы своих проверок инспекция направила в прокуратуру. Надзорный орган подтвердил, что нарушения действительно есть. «Установлено, что на указанном объекте без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия произведены устройство металлического каркаса мансардного этажа, наращивание высоты стен здания кирпичом, пробитие стены (разобрана кирпичная кладка), а на месте разрушенной части выполнен дверной проем. Произведенные ремонтные работы негативно влияют на несущую способность стены, что непосредственно может повлечь угрозу жизни и здоровью граждан, а также объекту культурного наследия», – сообщили в прокуратуре Благовещенска.

Материалы проверки по факту повреждения объекта культурного наследия направили в полицию Благовещенска. 31 августа правоохранители возбудили два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного 243 статьей уголовного кодекса (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

«Наша инспекция будет добиваться от собственника приведения здания в то состояние, которое было до начала этих работ. К тому же это вопрос прецедентный. Если одному собственнику это сойдет с рук, где гарантия, что мы завтра еще не получим? В некоторых регионах России это постоянная проблема», – сообщил Виталий Ребизант. Он предполагает, что в отстаивании своей правоты стороны могут дойти и до Верховного суда.

На момент публикации материала корреспонденту Амур.инфо не удалось связаться с собственником здания.