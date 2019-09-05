В Приамурье фермер бесплатно поделился с подтопленцами своим урожаем картофеля

Глава КФХ «Авангард» из Гродекова Благовещенского района Сергей Сергеев безвозмездно отправил в пострадавшие от паводка Мазановский и Селемджинский районы 26 тонн картофеля. Овощи получили жители сел Норск, Угловое, Богословка и Козловка.

Глава КФХ Сергей Сергеев занимается картофелеводством и соей более 20 лет, помогать нуждающимся ему не впервой, сообщает пресс-служба областного правительства.

Первый в этом году урожай картофеля – 650 сеток картофеля, каждая из которых по 40 килограммов – фермер выкопал специально для подтопленцев. Все 26 тонн отправились в пострадавшие районы.

«Ко мне обратился заместитель председателя областного правительства Александр Нестеренко с просьбой помочь подтопленцам. Он спросил, есть ли у меня возможность отправить людям картофель, я согласился. В таких ситуациях не жалко своего урожая для хорошего дела», – прокомментировал свой поступок фермер.

В общей сложности картофель получили около 900 амурчан, пострадавших от паводка. В Норске и Угловом – около 400 человек и в Богословке и Козловке – около 130 жителей.

«Это долгожданная помощь, очень нужная. У нас же вообще урожая ни у кого не осталось, все сгнило. Огромное спасибо Сергею Сергееву за картофель. Нам доставили 400 сеток, которые мы разбирали и раздавали жителям села вчера вечером и сегодня утром. Некоторые уже успели ее даже попробовать: говорят, хорошая крупная амурская картошка», – рассказала глава села Угловое Альбина Куницына.

Овощи в села привезли 2 КамАЗа с прицепом и полуприцепом. Машины выделили тоже безвозмездно. С транспортом помогло руководство КФХ «Луч» из Ивановского района по просьбе зампреда Александра Нестеренко.

«Очень хорошо, что у нас в регионе есть такие отзывчивые люди. Фермеры, которые зарабатывают на своем урожае деньги, готовы помочь бесплатно нуждающимся амурчанам. Это важно, что у нас люди сплоченные и неравнодушные к чужой беде в сложной ситуации», - отметил зампред.