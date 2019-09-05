Амурская область заключила с ВТБ соглашение о сотрудничестве по инвестпроектам

В среду, 4 сентября, в рамках Восточного экономического форума губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о сотрудничестве. Документ определяет взаимодействие банка и правительства региона в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Амурской области.

Стороны заинтересованы в сотрудничестве в направлениях разработки и реализации инвестиционных проектов и поддержки инновационного развития предприятий Амурской области, реализации государственных программ, развитии системы кредитования физических лиц и юридических лиц, в частности среднего и малого предпринимательства.

«ВТБ работает в Амурской области с 1996 года и успешно взаимодействует с региональным правительством уже много лет в реализации важнейших социально-экономических проектов. Банк нацелен на дальнейшее развитие и укрепление этого сотрудничества, особенно в рамках всесторонней поддержки регионального предпринимательства. Одной из наших стратегических задач является клиентоориентированность и развитие цифровых банковских продуктов», – отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил.

Губернатор Амурской области Василий Орлов, в свою очередь, прокомментировал: «Банк ВТБ принимает активное участие в социально-экономическом развитии области, в частности в рамках инвестиционных проектов резидентов ТОР – МЭЗ "Амурский", а также строительство российской части мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, заключенное сегодня, будет способствовать развитию экономики области по различным направлениям».

Корпоративный кредитный портфель банка в регионе на 1 июля 2019 года составил 7,6 миллиарда рублей. Портфель привлеченных средств этого сегмента по итогам января–июня составил 10,5 миллиарда рублей. Клиентами ВТБ в Амурской области являются более 2 700 предприятий среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.