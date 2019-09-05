Дарья Леоненко: женский футбол – это готовый проект для реализации

Что вы слышали о женском футболе в Благовещенске? Да, да, он существует, пусть и в небольших масштабах, тогда как в крупных городах – немало женских футбольных команд и лиг. В Благовещенске первая женская футбольная команда была создана в 2014 году. Сейчас 2019 год, ее экс-капитан и основатель Дарья Леоненко играет в любительской женской футбольной лиге в Москве. О том, как ей удалось в нее попасть, о наградах и о трудностях создания женской команды в Благовещенске – обо всем этом в сегодняшнем материале.

– Вернемся в 2014, когда создавалась команда. Ты на тот момент 19-летняя девчонка, которая смогла взять на себя организацию футбольной команды... С какими трудностями столкнулась?

– Футбол в Благовещенске в принципе не сильно развит, а о женском – не было и речи. Наверное, никто и не хотел браться за что-то новое. Тяжело было донести до людей, что создание женской команды – не просто мечта студентки, а готовый проект, который можно продвигать. Желание развиваться подвигло меня на самостоятельное решение начать организацию. Многочисленные отказы добавляли мотивации. Сначала мы девочками снимали зал для тренировок. Эта затея оказалась дорогой для обычных студенток, так как приходилось отдавать за аренду около 3 тысяч за раз. И спустя время нас заметили члены Амурского футбольного союза Е.В. Закоморный и В.Г. Колпаков. Предложили отличного тренера Павла Вячеславовича Курцаева и занятия на поле на стадионе «Спартак». Хочу сказать, что нам очень повезло. Павел Вячеславович с нуля учил девчонок технике. Многие из них даже не имели представления о футбольных правилах. Мы очень благодарны, что столько старания, сил и терпения было вложено в Благовещенскую женскую команду.

– Что стало с командой, после твоего переезда в Москву?

– Когда я уехала, то передала ответственность за команду другому игроку, и она уже занималась командой. Я частично курировала первые полгода, но дальше не смогла, из-за разницы во времени, плюс, работа и остальные дела поглощали мое внимание. Сейчас команда существует. Подробностей не знаю.

– Какого было оставлять здесь команду, которую создавала сама?

– Создание команды – заслуга общая. Огромный вклад в это внес тренер и сами девочки. Поэтому и общие труды дали интересные плоды.

– Смотря с высоты прожитого опыта, что бы ты сделала по-другому тогда, в самом начале?

– Данный этап жизни прокачал меня как личность. Получила неимоверный опыт, который помогает в разных ситуациях. Поэтому рада, что все произошло именно так.

– Наверняка были люди, которые не верили в эту затею и твой успех. Как справлялась с шуточками и скептицизмом со стороны?

– Очень часто меня пытались переубедить. Было множество ситуаций, которые могли меня пошатнуть. Я это никому не показывала, так как была цель, к которой шла. Несмотря на все многочисленные травмы и неудачи, мы смогли добиться неплохого результата. И благодаря совместному старанию – моему, девочек, тренера – смогли доказать городу, что женский футбол даже в отдаленных уголках России можно поднять и развить.

– Сейчас твоя футбольная карьера пошла в гору с переездом в столицу...

– Нужно обозначить, что я играю на любительском уровне. Уже не в том возрасте, чтобы начинать профессиональную карьеру. Сейчас играю в любительских лигах, в корпоративных футбольных клубах, и мне этого достаточно. У нас интересные турниры с выездами за пределы Москвы. Такие как «Золотое кольцо» в Костроме или открытые Чемпионаты разных регионов.

– Как нашла свою первую команду в Москве, в которой начала играть? Каково играть в столичных командах, где женский футбол развит?

– Команду я сама не искала. Так получилось, что почти сразу после переезда, тренер вышел на меня и предложил играть в его команде. Я согласилась. В Москве очень развит женский футбол. Весьма серьезные женские любительские команды. Это те девушки, которые раньше тренировались в профессиональных клубах, но которым пришлось закончить свою карьеру, возможно из-за травм или семейного положения. Это сильные игроки, играющие в любительской лиге.

– Теперь подробнее про переезд в Москву. Что стало причиной?

– Не могу сказать, наверное, самореализация. Хотелось больше ставить высоких целей, идти к ним и развиваться. В большом городе мне нравится ритм жизни. Здесь некогда скучать. В любой момент можно сходить в музеи, галереи, да даже прогулять по улицам в Москве уже увлекательно. По Родине скучаю, конечно, но больше скучаю по родителям. Переезд обратно я не планирую.

– Ты ехала 7 дней на поезде до Москвы. Расскажи, какого это?

– На самом деле 7 дней в поезде – не так утомительно. Как по мне, было очень интересно. В каждом городе заходили разные люди, я смотрела на их повадки, на их отношение к жизни, на взгляды на многие вещи, менталитет. В таком пути много узнаешь о городах России. Конечно, после того как приехала в Москву меня еще 3 дня штормило, ночью был страх, что упаду с полки. Но это быстро прошло. Думаю, каждому стоит попробовать прожить 7 дней в таком путешествии...