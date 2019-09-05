Владимир Путин на ВЭФ открыл новый терминал аэропорта Хабаровска

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Президент России Владимир Путин во время пятого Восточного экономического форума в режиме телемоста открыл новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске.

Старт открытию президент дал во время посещения экспозиции Минвостокразвития. Он дал команду «Вперед!», а в Хабаровске в это время нажали на символическую кнопку запуска, пишет ИА «Восток России».

Строительство началось в марте 2018 года. Инвестором выступил резидент территории опережающего развития «Хабаровск», стоимость проекта составляет около 5 миллиардов рублей.

Площадь нового терминала превысила 27 тысяч квадратных метров. Теперь пропускная способность аэропорта увеличится на 15 %. В сутки он сможет принимать не 2 тысячи пассажиров, как сейчас, а 3,5 тысячи человек.