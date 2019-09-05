В Амурской области военные впервые отработали тактику групповых ударов прямой наводкой

В Приамурье расчеты самоходных артсистем 2С5 «Гиацинт-С» артиллерийского соединения Восточного военного округа впервые отработали тактику групповых ударов прямой наводкой. Практические занятия проводились на полигоне Трехречье.

Новая тактика применения САУ рассчитана на случай прорыва обороны войск танковыми бронегруппами условного противника.

Стрельба велась в сложных погодных условиях с маскированных позиций. Цели находились на удалении до двух километров в зоне прямой видимости. Для уничтожения танкового подразделения условного противника артиллеристам хватило одного залпа из нескольких крупнокалиберных пушек. Также артиллеристы отработали «снайперский» одиночный огонь по нескольким важным тактическим целям фугасными снарядами.

После уничтожения целей тяжелые самоходные пушки отработали оперативную смену позиций. Новая тактика позволяет гарантированно остановить наступление передовых сил на участках прорыва. Мощность групповых точных ударов не способна выдержать любая стоящая на вооружении и перспективная техника.

Стрельбы состоялись в рамках полевого выхода артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа. В маневрах на полигоне принимают участие более 700 артиллеристов и задействовано около 200 единиц техники объединения, сообщает пресс-служба ВВО.