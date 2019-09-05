В селах Благовещенского района установят новые детские площадки и фонари

В этом году благодаря программе инициативного бюджетирования Благовещенский район «прирастет» двумя детскими площадками и новыми фонарями. Программа по поддержке местных инициатив действует на территории Приамурья с 2017 года.

В середине сентября планируется торжественно открыть детскую спортивную площадку в селе Верхнеблаговещенское. На ее установку и благоустройство уйдет 1 миллион 470 тысяч рублей. В середине октября подобное мероприятие пройдет и в селе Кантон-Коммуна, где тоже благодаря программе идет благоустройство детской площадки общей стоимостью 1 миллион 120 тысяч рублей. Установка 30 светодиодных энергосберегающих светильников уличного освещения в селе Натальино обойдется в сумму чуть более 400 тысяч рублей.

Благовещенский район стал пилотным участником программы, благодаря чему в 2018 году в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в Чигирях оборудовали первую в селе общественную зону отдыха.

Сквер был реализован при участии средств спонсоров и жителей, которые помогали как личным участием, так и материально. В рамках проекта установлена детская площадка, тренажеры, светильники, скамейки и вазоны, благоустроена территория парка. Этот объект обошелся более чем в 9 миллионов рублей, из них 1 миллион выделила область, 2 миллиона - местный бюджет, 30 тысяч собрали жители и более 6 миллионов дали спонсоры. Строительство плоскостного сооружения – комплексной площадки для подвижных игр в селе Владимировка – обошлось в более чем в 1 миллион 400 тысяч рублей, из них 720 тысяч рублей поступили из региональной казны, 216 тысяч рублей из местного бюджета и 475,2 тысячи рублей составила спонсорская помощь.

В настоящее время на территории муниципалитета проходят собрания жителей для отбора проектов, планируемых к участию в конкурсе программы поддержки местных инициатив в 2020 году. Уже состоялись сходы в селах Новотроицкое, Игнатьево, Грибское, Усть-Ивановка, Чигири, Сергеевка, Марково. Сфрмированы инициативные группы во главе с председателем и обсуждены вопросы проведения опросов селян путем анкетирования и выбора объектов для благоустройства. На этой неделе свое мнение выскажут и жители села Михайловка, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

Инициативное бюджетирование предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Объем субсидии из бюджета Амурской области не может превышать 1 миллион рублей, финансирование со стороны бюджета поселения должно быть не меньше 5% объема субсидии, со стороны населения – не меньше 3%.