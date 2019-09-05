Амурчан будут опережающими темпами переселять из аварийного жилья

Российский Фонд содействия реформированию ЖКХ дополнительно поддержит деньгами Приамурье. Соответствующее соглашение на ВЭФ подписали амурский губернатор и гендиректор, председатель правления госкорпорации Константин Цицин. Благодаря соглашению регион уже в этом году сможет приступить к реализации 2-го и 3-го этапов программы по переселению из аварийного жилья.

Подписание соглашения даст возможность получить финансовую поддержку Фонда опережающими темпами и уже в этом году приступить к реализации 2 этапа программы, начать аукционные процедуры, обеспечить его досрочную реализацию. Также это позволит в этом году защитить заявку 3 этапа программы и приступить к его реализации.

Первоначально плановые сроки выполнения этих этапов были установлены на 2020-2021 и 2021-2022 годы соответственно.

В рамках реализации 2 этапа программы планируется переселить 540 граждан из аварийного жилого фонда площадью 10,26 тысячи квадратных метров в 4 муниципальных образованиях: в Свободном, в Сковородине, в пгт Прогресс и​ городах Бурейского района. Финансирование Фонда составит 572,1 миллиона рублей, областного бюджета – 17,7 миллиона рублей.

«3 сентября заявка была одобрена правлением Фонда ЖКХ. Таким образом, Амурская область стала первым субъектом Российской Федерации, защитившим заявку по этапу 2020–2021 годов», – рассказал губернатор Василий Орлов.

В рамках реализации 3 этапа программы планируется подготовить заявку и переселить 500 амурчан из аварийного жилья площадью 10,3 тысячи квадратных метров. При этом финансирование Фонда также составит 572,1 миллиона рублей, областного бюджета – 17,7 миллиона рублей.

Сейчас в Приамурье реализуют 1 этап программы, который​ предусматривает переселение в 2019 –2020 годах свыше 550 жителей из аварийного жилищного фонда площадью не менее 12,3 тысячи квадратов. На это направлено 557,9 миллиона (в том числе из Фонда ЖКХ – 541,2 миллиона, из областного бюджета – 16,7 миллиона 9 муниципальным образованиям​ – участникам 1 этапа программы. Это города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Сковородино, Райчихинск, а также Благовещенский, Бурейский, Ивановский и Мазановский районы, сообщает областное правительство.