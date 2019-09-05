В реконструкцию аэропорта Тынды планируют вложить 2,5 миллиарда рублей
Росавиация объявила конкурс на разработку проекта реконструкции аэропортового комплекса Тынды. Стоимость всех работ на объекте составит около 2,5 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Это следует из материалов на сайте госзакупок, пишет «Интерфакс».
Начальная (максимальная) цена разработки проекта реконструкции аэропорта Тынды составляет 110 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Заявки принимаются до 26 сентября, подведение итогов намечено на 2 октября.
Застройщиком (техническим заказчиком) проекта выступает ФКУ «Аэропорты Дальнего Востока».
Согласно размещенному на сайте заданию, непосредственно реконструкция аэропортового комплекса намечена на 2022-2024 годы. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта – 2,512 миллиарда рублей (в том числе ПИР), средства федерального бюджета по ценам текущего года превысят 2,1 миллиарда рублей.
На эти средства планируется реконструировать и удлинить взлетно-посадочную полосу до 2,5 километра и расширить до 45 метров, а также усилить искусственное покрытие. Будут обновлены рулежные дорожки, перрон и здание аэропорта, павильона выдачи багажа. Предусмотрено строительство грунтовой патрульной автодороги вдоль ограждения, склада ГСМ с модульной автозаправочной станцией, нового гаража на 20 машин с ремонтным боксом, трансформаторной подстанции и другие сооружения.
Реконструкция аэропорта пройдет в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».
Аэропорт Тынды расположен в 18 километрах севернее города. Суммарная пропускная способность аэровокзала составляет 100 пассажиров в час. Аэропорт не принимает дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты.
Просмотров всего: 267