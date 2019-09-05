В Магдагачинском районе во время охоты мужчина случайно застрелил отца

В Магдагачинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. Согласно материалам уголовного дела, вечером 3 сентября 2019 года на охоте в лесном массиве в районе поселка Сиваки подследственный выстрелил из охотничьего ружья в своего отца.

От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Как показал подозреваемый на допросе, он намеревался добыть дикое животное, однако не учел темное время суток и неясность цели перед выстрелом.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщает амурское следственное управление.