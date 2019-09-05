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сегодня, 13:50 2

В Магдагачинском районе во время охоты мужчина случайно застрелил отца

В Магдагачинском районе во время охоты мужчина случайно застрелил отца
Фото: Яндекс. Картинки

В Магдагачинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. Согласно материалам уголовного дела, вечером 3 сентября 2019 года на охоте в лесном массиве в районе поселка Сиваки подследственный выстрелил из охотничьего ружья в своего отца.

От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Как показал подозреваемый на допросе, он намеревался добыть дикое животное, однако не учел темное время суток и неясность цели перед выстрелом.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    1 час назад

    пить надо меньше...

  • Asd456

    Asd456
    34 минуты назад

    Интересна статистика погибших вместо зверей, сколько по стране граждан принимают в себя свинец предназначенный для вкусного кабана или козлика.

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