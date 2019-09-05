В Амурской области для инвесторов сделают современные ливневые канализации

Глава Приамурья встретился с новым руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. Он рассказал ей о развитии туризма в регионе, основных проектах, которые реализуются, инвестиционной составляющей и новых маршрутах.

В Амурской области разрабатывается стратегия развития туристско-рекреационного кластера. Участие в ее составлении приняли эксперты, представители туристического бизнеса, общественники, ученые.

«Мы уже даже посчитали свою финансовую потребность в федеральной поддержке, которая нам необходима. Об этом тоже шел разговор. Заявка подана на один из важнейших объектов обеспечивающей инфраструктуры – это создание современных ливневых канализаций, которые позволят нашим инвесторам безопасно размещать свои объекты показа и привлекать туристов без потерь имиджа и каких-то технических вопросов. Сформировали потребности по поддержке наших туроператоров, событийного туризма, имиджевых мероприятий. Главный брендинг – продвижение территорий. Мы вошли в этот год с большими потребностями, идеями. Очень рассчитываем на конструктивный диалог с новым руководителем Ростуризма», – поделилась первый заместитель министра Екатерина Киреева.

Стенд Ростуризма работает на ВЭФ каждый год. В 2019 году акцент сделан на все дальневосточные регионы, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы хорошо поработали с Ростуризмом и сделали очень хорошую презентацию нашего туристического и инвестиционного потенциала в туризме. Представили основные знаковые объекты, а также проекты, по которым рассчитываем не только на федеральную поддержку, но и подключение инвесторов. Это все переведено на иностранные языки, представлено в очень доступной интерактивной форме. Мы также презентуем новый туристический путеводитель по Амурской области», – добавила Екатерина Киреева.

После состоялась сессия «Погружение в Дальний Восток. Новые возможности для бизнеса в сфере туризма», в которой приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, крупные инвесторы, банкиры, операторы, перевозчики, представители регионов. На сессии состоялся активный диалог по обсуждению комплексного развития туризма на Дальнем Востоке.

«Получили заверения о поддержке федеральным центром развития туристических проектов и маршрутов на Дальнем Востоке», – прокомментировал после губернатор Василий Орлов.