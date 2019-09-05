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сегодня, 13:01 15

«Расставаться с нашим питомцем грустно»: владелец зоопарка о мерах против чумы

«Расставаться с нашим питомцем грустно»: владелец зоопарка о мерах против чумы

В одном из благовещенских контактных зоопарков сообщили, что готовы проститься со своим мини-поросенком, если этого потребуют меры против африканской чумы. В зоопарке проживает полуторалетний поросенок Пухлик. Из-за ЧС по чуме его тоже могут уничтожить.

Руководство учреждения удивлено тем, что под уничтожение попадают и мини-пиги. Однако готово смириться с требованиями. Тем более животное находится на контроле у ветеринаров, так что скрыть его не получится.

«Ситуация, которая сложилась по мини-пигам, не может нас не расстраивать. У нас есть мини-пиг, нам его, конечно, очень-очень жаль. Но если он подлежит уничтожению, мы должны выполнить требование ветеринаров, как бы нам не было грустно расставаться с нашим питомцем», – поделилась владелица контактного зоопарка Марина Мирзаева.

Пока специалисты управления ветеринарии не обращались в контактный зоопарк для изъятия животного. Всего с учетом новых вспышек заболевания в Приамурье подлежит уничтожению 9 113 голов свиней.

Просмотров всего: 1505

#чума свиней

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    бедный малыш, как жаль его(((

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Жалко хрюшек...

    А что делать?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Пухлик должен жить!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Зачем убивать животное, если оно в зоопарке и не контактирует с внешним миром! Равносильно тому, если один депутат подхватит сифилис, и в итоге всю Думу резать что-ли?!

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    2 часа назад

    Его то за что?

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Неужели нельзя проводить санобработку на период карантина и исключить с ним контакт посетителей? Идут самым простым путём - нет свиньи и нет проблем.... живодёрство.

    С уважением

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Дмитрий РусскийЗачем убивать животное, если оно в зоопарке и не контактирует с внешним миром! Равносильно тому, если один депутат подхватит сифилис, и в итоге всю Думу резать что-ли?!


    его тогда нужно и от людей изолировать. Возможно заражение от людей в населенных пунктах которых есть вирус. Т.е. приедет маленькая девочка из Волково, потискает Пухлика и ему конец.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Всех под одну гребёнку, и здоровых и больных. Больное общество.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    alex 3

    Дмитрий Русский

    Зачем убивать животное, если оно в зоопарке и не контактирует с внешним миром! Равносильно тому, если один депутат подхватит сифилис, и в итоге всю Думу резать что-ли?!



    его тогда нужно и от людей изолировать. Возможно заражение от людей в населенных пунктах которых есть вирус. Т.е. приедет маленькая девочка из Волково, потискает Пухлика и ему конец.



    Но перед концом приедет другая девочка из другого села, потискает его, вернется в село, и там свиньям конец.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    alex 3

    Дмитрий Русский

    Зачем убивать животное, если оно в зоопарке и не контактирует с внешним миром! Равносильно тому, если один депутат подхватит сифилис, и в итоге всю Думу резать что-ли?!



    его тогда нужно и от людей изолировать. Возможно заражение от людей в населенных пунктах которых есть вирус. Т.е. приедет маленькая девочка из Волково, потискает Пухлика и ему конец.



    Глупая логика. Значит карантин нужно вводить и уничтожать всех свиней по ДВ. Девочка может поехать в бабушке в Приморье.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    alex 3

    Дмитрий Русский

    Зачем убивать животное, если оно в зоопарке и не контактирует с внешним миром! Равносильно тому, если один депутат подхватит сифилис, и в итоге всю Думу резать что-ли?!



    его тогда нужно и от людей изолировать. Возможно заражение от людей в населенных пунктах которых есть вирус. Т.е. приедет маленькая девочка из Волково, потискает Пухлика и ему конец.


    Глупая логика. Значит карантин нужно вводить и уничтожать всех свиней по ДВ. Девочка может поехать в бабушке в Приморье.



    а у нас уже...с начала в августа в Пограничном районе.....

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    ольга лебедева

    Всех под одну гребёнку, и здоровых и больных. Больное общество.



    В России ничего не происходит просто так. Если гуляет чума - значит это кому-то выгодно! (Мираторгу жены Медведева, который перед заходом в регион находит способ вырезки животных потенциальных конкурентов)

  • бабаяга

    бабаяга
    52 минуты назад

    лучше смерть чем жить в таких условиях

  • Оля111

    Оля111
    49 минут назад

    alex 3

    Пухлик должен жить!



    Да!!!

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    19 минут назад

    Дмитрий Русский

    alex 3

    Дмитрий Русский

    Зачем убивать животное, если оно в зоопарке и не контактирует с внешним миром! Равносильно тому, если один депутат подхватит сифилис, и в итоге всю Думу резать что-ли?!



    его тогда нужно и от людей изолировать. Возможно заражение от людей в населенных пунктах которых есть вирус. Т.е. приедет маленькая девочка из Волково, потискает Пухлика и ему конец.


    Глупая логика. Значит карантин нужно вводить и уничтожать всех свиней по ДВ. Девочка может поехать в бабушке в Приморье.



    Я придумал - нужно тогда просто взять и уничтожить всех свиней и людей на всём дальнем востоке. Правительство, нам грустно,но мы готовы...

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