«Расставаться с нашим питомцем грустно»: владелец зоопарка о мерах против чумы

В одном из благовещенских контактных зоопарков сообщили, что готовы проститься со своим мини-поросенком, если этого потребуют меры против африканской чумы. В зоопарке проживает полуторалетний поросенок Пухлик. Из-за ЧС по чуме его тоже могут уничтожить.

Руководство учреждения удивлено тем, что под уничтожение попадают и мини-пиги. Однако готово смириться с требованиями. Тем более животное находится на контроле у ветеринаров, так что скрыть его не получится.

«Ситуация, которая сложилась по мини-пигам, не может нас не расстраивать. У нас есть мини-пиг, нам его, конечно, очень-очень жаль. Но если он подлежит уничтожению, мы должны выполнить требование ветеринаров, как бы нам не было грустно расставаться с нашим питомцем», – поделилась владелица контактного зоопарка Марина Мирзаева.

Пока специалисты управления ветеринарии не обращались в контактный зоопарк для изъятия животного. Всего с учетом новых вспышек заболевания в Приамурье подлежит уничтожению 9 113 голов свиней.