Амурская область на ВЭФ подписала крупнейший контракт на поставку сои

Предприятие «Амурагрокомплекс» Амурской области и компания COFCO Group на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве и поставках на более чем 12 миллионов долларов. Более 30 тысяч тонн амурского зерна урожая 2019 года отправится в Китай.

«Это серьезное сотрудничество для нашей области, и мы надеемся, что это начало большого пути. Нам удалось договориться о совместной работе по развитию сельскохозяйственных технологий. Кроме того, в будущем возможны поставки кукурузы и пшеницы», – рассказал директор ООО «Амурагрокомплекс» Александр Сарапкин. Его слова приводит пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Корпорация COFCO Group является лидером в Китае по производству масла и переработке продукции сельского хозяйства.

«Как нам стало известно, ранее наши президенты договорились о поставках российской сои в Китай к 2024 году в размере более 3 миллионов тонн. Мы очень надеемся, что объем производства сои вырастет в Амурской области и сможет играть еще большую роль в отношениях России и Китая», – сказал представитель китайской компании.

Как отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов, продовольственный концерн проявлял интерес к амурскому зерну еще в 2016 году. Тогда речь шла о выращивании и переработке сои. Активные переговоры начались в прошлом году. Кроме того, губернатор Приамурья провел ряд встреч с представителями компании на Петербургском международном форуме.

«Мы производим более 30 % всей сои в стране, однако наши аграрии также наращивают производство других зерновых культур. Так, в планах до 2024 года увеличить производство зерна в 3 раза. Главное преимущество амурской сельхозпродукции, которое и привлекло такого крупного импортера, – полное отсутствие генно-модифицированных элементов. Это запрещено на законодательном уровне, поэтому регион гарантирует экологическую чистоту продукта», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: economy.amurobl.ru