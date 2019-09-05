В Октябрьском районе сделали мини-футбольное поле

В Екатеринославке Октябрьского района появилось футбольное поле. Местные жители, а это более 9 тысяч человек, теперь могут тренироваться на поле с современным покрытием и новым оборудованием.

На строительство объекта потратили более 8,5 миллиона рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Поле построили в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В Амурской области активно разворачивается строительство новых спортивных объектов. В Ромненском районе появится малая спортивная площадка для центров тестирования ГТО.

Это будет единственная специализированная спортивная площадка в Ромненском районе. На ней установят современные тренажеры для детей и взрослых, сделают специальное покрытие, оборудуют место для игры в баскетбол и настольный теннис, установят шведскую стенку и информационные щиты. Для проведения всех работ заключено два контракта. Первый – на строительные работы. Его стоимость – почти 600 тысяч рублей – оплатят из районного бюджета. Второй контракт на покупку и установку оборудования стоит около 3 миллионов рублей. Эти деньги выделили из федерального, областного и районного бюджетов.

Появление этой площадки было запланировано благодаря указу президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В ходе него в Приамурье реализовывается федеральная программа «Спорт – норма жизни», которая и позволит построить малую спортивную площадку в селе Ромны. Место для нее выделили на стадионе «Дружба», сообщает пресс-служба областного правительства.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» реализуется в области первый год. Он проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области». В ходе нее в текущем году в городе Белогорске и селе Томское Серышевского района построят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Они будут полностью соответствовать всем стандартам комплекса ГТО. Проект «Спорт – норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей.

Также в 2019 году начнут возводить ФОКи в городах Благовещенск, Тында, поселке Магдагачи и селе Тамбовка. Они появятся в рамках программы «Газпром – детям». С помощью этой программы на территории Приамурья построили 15 стадионов в разных районах области. Они включают в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную, баскетбольную площадки, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину и тренажеры.

По поручению президента, к 2024 году в Амурской области правительство собирается увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %. Сейчас в регионе различными видами спорта занимаются 217 тысяч жителей. Самые популярные в регионе игровые виды спорта – волейбол (13 тысяч человек), баскетбол (12 тысяч человек), футбол (более 10 тысяч спортсменов), различные единоборства (7 тысяч человек).