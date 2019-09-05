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5сентября
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сегодня, 12:18 0

Амурчане в соцсетях хвалят масштабный видеоклип, посвященный Дальнему Востоку

Амурчане в соцсетях хвалят масштабный видеоклип, посвященный Дальнему Востоку
Фото: кадр видео

На YouTube-канале министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова появился масштабный видеоклип, посвященный Дальнему Востоку.

Для ролика использованы кадры, сделанные в разных дальневосточных регионах, в том числе его создатели не обошли вниманием Амурскую область. Например, в кадре появляются космодром Восточный и набережная Благовещенска. Значительная часть видеоряда посвящена природе ДФО, а также его жителям.

Видео появилось и в социальных сетях, где пользователи высказали свое мнение об увиденном (на YouTube-канале министра Александра Козлова комментариев к клипу нет). Судя по отзывам, ролик пользователям, в том числе амурчанам, пришелся по душе. «Я в восторге, после второго просмотра моя шестилетняя доча начала напевать эту песню», – написала одна из жительниц Благовещенска.

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#Дальний Восток

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