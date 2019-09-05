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сегодня, 11:54 0

Женщина сломала ногу, но врачи не смогли ей помочь, и она умерла

Женщина сломала ногу, но врачи не смогли ей помочь, и она умерла
Фото: ru.depositphotos.com

В Великобритании женщина участвовала в полумарафоне, но неудачно упала. Врачи не заметили у пациентки перелом бедра и отправили ее домой.

Сара-Джейн Рош (Sarah-Jayne Roche) бежала в благотворительном полумарафоне. Пробежав десять километров, она подвернула ногу и упала. После этого женщина почувствовала острую боль в левой ноге. Ее доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее травму подколенного сухожилия, дали обезболивающее и отправили домой.

Только через неделю, при повторном изучении снимков и новом рентгене, у женщины обнаружили перелом бедра. Сару-Джейн направили на срочную операцию, но во время хирургического вмешательства у нее остановилось сердце.

Муж погибшей рассказал, что жена впервые участвовала в подобном забеге и готовилась к нему три месяца. «У нее не было проблем со здоровьем. Но перед стартом она очень нервничала. Мы вместе тренировались и бежали полумарафон бок о бок», – сказал мужчина.

По словам Стивена, сразу после забега медики потратили на осмотр Сары-Джейн не более 20 минут и не сделали ей рентген. Ей прописали парацетамол и ибупрофен и посоветовали больше отдыхать, сообщает «Лента.ру». «Ей дали костыли, но она не могла с ними ходить», – говорит мужчина. Именно он настоял на повторном осмотре у врачей, когда состояние супруги ухудшилось.

Согласно проведенному вскрытию, причиной смерти Сары-Джейн стали тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз глубоких вен и перелом бедренной кости. Виновных в смерти женщины ждет уголовное наказание.

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#здоровье #происшествия

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